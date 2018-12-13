صور الكعبة المشرفة والصحراء والإبل تهيمن على جوائز ملتقى ألوان السعودية (صور)

واصلت صور الكعبة المشرَّفة والصحراء والإبل، هيمنتها على جوائز النسخة السابعة من ملتقى "ألوان السعودية" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والذي افتتح أبوابه للزوار، اليوم الخميس.

وجاء إعلان نتائج الصور والأفلام الفائزة في مسابقات الملتقى، بعد تلقي لجان ومحكمي الملتقى مئات الأعمال والصور والمقاطع للهواة والمحترفين من جميع أشكال التصوير التقليدي والعصري.

وقام الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بتكريم الفائزين في مسابقة "ألوان السعودية" للتصوير والأفلام القصيرة هذا العام، إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للتصوير بمحاورها الثلاثة، وقيمة كل منها مئة ألف ريال.

وفي فئة "التراث الحضاري" من مسابقة "ألوان السعودية" للتصوير والأفلام القصيرة، حاز المصور مازن فلمبان المركز الأول، وعمر النهدي المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب عبد الرحمن البريه.

#ألوان_السعودية

فاز بالمركز الثاني بمحور التراث الحضاري عمر النهدي (@nahdiomar) عن صورة دق طبولhttps://t.co/gIb20weD8E pic.twitter.com/40nWfVyFZq — ألوان السعودية (@ColorsOfSaudi) December 12, 2018

#ألوان_السعودية

فاز بالمركز الثالث بمحور التراث الحضاري عبدالرحمن البريه (@A_bin_s3d) عن صورة اسرة الفلاحhttps://t.co/Xneo3vbIv5 pic.twitter.com/MBJ5R5cYVE — ألوان السعودية (@ColorsOfSaudi) December 12, 2018

أما فئة "الطبيعة واللانديكسب" فقد حصل على المركز الأول عبد القادر الغوازي، أما المركز الثاني فكان من نصيب عبد الله الرويس، أما المركز الثالث فحازه أحمد المسعود.

#ألوان_السعودية

فاز بالمركز الأول بمحور الطبيعة واللاندسكيب عبدالقادر الغوازي (@abdulgader22) عن صورة بني رحيه وادي الدواسرhttps://t.co/BAEzrNCb3o pic.twitter.com/l4wwCUbCSC — ألوان السعودية (@ColorsOfSaudi) December 12, 2018

#ألوان_السعودية

فاز بالمركز الثاني بمحور الطبيعة واللاندسكيب عبدالله الرويس (@1rowis) عن صورة تأمل إيمانيhttps://t.co/PVMlD4G4OA pic.twitter.com/ADX0nVBE8P — ألوان السعودية (@ColorsOfSaudi) December 12, 2018

#ألوان_السعودية

فاز بالمركز الثالث بمحور الطبيعة واللاندسكيب احمد المسعود (@Aborakanalmsood) عن صورة ما بعد المطرhttps://t.co/UIGomjQ4Xz pic.twitter.com/xgXYFmCjpg — ألوان السعودية (@ColorsOfSaudi) December 12, 2018

وفي فئة "السعودية من السماء" حصل على المركز الأول أحمد العسيري، أما المركز الثاني فكان من نصيب حسن المبارك، والمركز الثالث حازه فهد الحسين.

#ألوان_السعودية

فاز بالمركز الثاني بمحور من السماء حسن المبارك (@hasanmhm) عن صورة كثبان الربع الخاليhttps://t.co/xLtlNEbwHL pic.twitter.com/7qJVOqgNnL — ألوان السعودية (@ColorsOfSaudi) December 12, 2018

#ألوان_السعودية

فاز بالمركز الثالث بمحور من السماء فهد الحسين (@fahadabdalrahma) عن صورة مهرجان الحريد في فرسانhttps://t.co/FMYD6et5kL pic.twitter.com/BAvSXoOV2y — ألوان السعودية (@ColorsOfSaudi) December 12, 2018

وفي فئة "السعودية اليوم" حصل محمد الفالح على المركز الأول، وعبدالله العيدي حصل على المركز الثاني، فيما حصل محمد الشريف على المركز الثالث.

#ألوان_السعودية

فاز بالمركز الأول بمحور السعودية اليوم محمد الفالح (@alfalehphoto) عن صورة اختراق الصحراءhttps://t.co/OMM3qoCimv pic.twitter.com/QnkxtVb9pn — ألوان السعودية (@ColorsOfSaudi) December 12, 2018

#ألوان_السعودية

فاز بالمركز الثاني بمحور السعودية اليوم عبدالله العيدي (@aaa850) عن صورة الرياضhttps://t.co/HZqIaKaSBQ pic.twitter.com/Qx9YlGo4pN — ألوان السعودية (@ColorsOfSaudi) December 12, 2018

#ألوان_السعودية

فاز بالمركز الثالث بمحور السعودية اليوم محمد الشريف (@mohamed_5575) عن صورة فرحة وطنhttps://t.co/ArnckVoapH pic.twitter.com/EEgYmRUw5J — ألوان السعودية (@ColorsOfSaudi) December 12, 2018

وفي فئة "الهواتف الذكية" حصلت بثينة الحارثي على المركز الأول، وعبدالله الشثري على المركز الثاني، وحصلت أماني الحبشي على المركز الثالث.

#ألوان_السعودية

فاز بالمركز الأول بمحور الهواتف الذكية بثينة الحارثي (@Buthaynah_a_h) عن صورة قيادة المرأة السعودية للسيارةhttps://t.co/ApDZIUCv95 pic.twitter.com/MCVcCW196W — ألوان السعودية (@ColorsOfSaudi) December 12, 2018

#ألوان_السعودية

فاز بالمركز الثاني بمحور الهواتف الذكية عبدالله الشثري (@1ALShathri) عن صورة النهضة العمرانيةhttps://t.co/V6sVYyTP5I pic.twitter.com/RzUg5M85rC — ألوان السعودية (@ColorsOfSaudi) December 12, 2018

#ألوان_السعودية

فاز بالمركز الثالث بمحور الهواتف الذكية أماني الحبشي (@Amanialhibshi) عن صورة تأمل نحو المستقبلhttps://t.co/45VOedqcfw pic.twitter.com/QhXF66AV5X — ألوان السعودية (@ColorsOfSaudi) December 12, 2018

أما في فئة "عيون عالمية" فقد حصل عبد الرزاق كوزيهنا على المركز الأول، وقاسم الفارسي على المركز الثاني، وخاطر الأحمد على المركز الثالث.

#ألوان_السعودية

فاز بالمركز الأول بمحور عيون عالمية عبد الرزاق كوزيهنا من #الهند عن صورة جمال الجمالhttps://t.co/nTmpxDVyeH pic.twitter.com/ZtVO0yEAKP — ألوان السعودية (@ColorsOfSaudi) December 12, 2018

#ألوان_السعودية

فاز بالمركز الثالث بمحور عيون عالمية خاطر الاحمد من #سوريا عن صورة علمني القزوعيhttps://t.co/TJUqTrEC96 pic.twitter.com/R2pgQOEH1r — ألوان السعودية (@ColorsOfSaudi) December 12, 2018

وفي فئة "تصوير الجمهور(الصور)" فاز فواز الحربي عن صورة باسم "وجهة سياحية"، كما فاز علي شايع عن صورة بعنوان "غروب في السودة" وفاز حمود المجنوني بصورة بعنوان "قافلة الجمال".

#ألوان_السعودية

فاز بجائزة تصويت الجمهور للصور فواز الحربي عن صورة وجهه سياحيةhttps://t.co/pnHUReqJAY pic.twitter.com/TNQsDmkQoF — ألوان السعودية (@ColorsOfSaudi) December 12, 2018

#ألوان_السعودية

فاز بجائزة تصويت الجمهور للصور علي شايع (@3lishaya) عن صورة غروب من السودةhttps://t.co/JiSesoUo5B pic.twitter.com/qldY7jXG1Z — ألوان السعودية (@ColorsOfSaudi) December 12, 2018

وفي فئة الأفلام فاز كل من محمد علي المرجي عن فيلم بعنوان"مسيرة"، وكذلك فاز أحمد عادل عيد عن فيلم بعنوان"حِمى"، وفاز عبدالله عواده الرفاعي عن فيلم بعنوان "مدينة سعودية"، وفازت ماريا عبد الله الموسى عن فيلم بعنوان "تراثنا لأجيالنا"، وفاز محمد اليوسي عن فيلم بعنوان"غيه".

وفي جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتصوير، فاز جارالله بن عبد الله الحمد بجائزة محور "رواد التصوير"، والتي خصصت للأفراد السعوديين الذين ساهموا في تقديم خدمات جليلة للوطن من خلال أعمالهم في مجالات التصوير وممن يساهمون بشكل مستمر في تطوير التصوير في السعودية.

أما جائزة محور "المؤلفات والمطبوعات" والتي كانت مفتوحة لجميع المواطنين والجنسيات الأخرى من الأفراد والجهات الحكومية والخاصة وغيرها في المملكة وخارج المملكة والتي قدمت خدمات مثمرة للوطن من خلال مؤلفاتهم ومطبوعاتهم المتعلقة بالتصوير الضوئي والأفلام، فقد فاز بها أمين حمزة القصيران.

الحمدلله رب العالمين حصلت وتشرفت قبل قليل بفوزي بجائزة الامير سلطان بن سلمان فئة المؤلفات و المطبوعات

عن ديوان وكتاب

" مسجدي هذا "

والله ولي التوفيق@ColorsOfSaudi pic.twitter.com/kLzGTRfkKD — أمين قيصران (@designerAmeenHQ) December 12, 2018

وجائزة "محور التراث الحضاري" حيث يتنافس على هذا المحور من لهم مساهمات ونشاط مستمر في المحافظة على التراث الحضاري من مختلف أنحاء العالم من خلال التصوير، فاز بها كل من محمد عبدالعلي بوحسن وجلال رفعت المسري.

وتهدف المسابقات والملتقى ككل؛ إلى تشجيع المصورين وصناع الأفلام، على تصوير مقومات المملكة السياحية، وإبراز ما تتمتع به، من التنوع الحضاري والطبيعي والتراثي.

وتشرف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة، على الملتقى، ويحاول رئيسها الحالي، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، تنمية القطاع، وجعله جاذبًا للسياح من داخل وخارج المملكة، وجلب إيرادات للاقتصاد المحلي، الذي يسير في خطة طويلة؛ لتنويع موارده، بعيدًا عن النفط.

ويستمر الملتقى حتى يوم الأحد المقبل، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويشارك في فعالياته المتنوعة، عدد من المصورين المحترفين، والهواة في المملكة ودول الخليج العربي، وعدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة والتعليمية، وشركات الإنتاج الفني، وجمعيات التصوير، وأجنحة خاصة، للمصورين المحترفين المبدعين والهواة.