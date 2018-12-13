صور الكعبة المشرفة والصحراء والإبل تهيمن على جوائز ملتقى ألوان السعودية (صور)

صور الكعبة المشرفة والصحراء والإبل...

جاء إعلان نتائج الصور والأفلام الفائزة في مسابقات الملتقى بعد تلقي لجان ومحكمي الملتقى مئات الأعمال والصور والمقاطع للهواة والمحترفين.

المصدر: قحطان العبوش – إرم نيوز

واصلت صور الكعبة المشرَّفة والصحراء والإبل، هيمنتها على جوائز النسخة السابعة من ملتقى "ألوان السعودية" التابع للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، والذي افتتح أبوابه للزوار، اليوم الخميس.

وجاء إعلان نتائج الصور والأفلام الفائزة في مسابقات الملتقى، بعد تلقي لجان ومحكمي الملتقى مئات الأعمال والصور والمقاطع للهواة والمحترفين من جميع أشكال التصوير التقليدي والعصري.

وقام الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، بتكريم الفائزين في مسابقة "ألوان السعودية" للتصوير والأفلام القصيرة هذا العام، إلى جانب تكريم الفائزين بجائزة الأمير سلطان بن سلمان للتصوير بمحاورها الثلاثة، وقيمة كل منها مئة ألف ريال.

وفي فئة "التراث الحضاري" من مسابقة "ألوان السعودية" للتصوير والأفلام القصيرة، حاز المصور مازن فلمبان المركز الأول، وعمر النهدي المركز الثاني، أما المركز الثالث فكان من نصيب عبد الرحمن البريه.

أما فئة "الطبيعة واللانديكسب" فقد حصل على المركز الأول عبد القادر الغوازي، أما المركز الثاني فكان من نصيب عبد الله الرويس، أما المركز الثالث فحازه أحمد المسعود.

وفي فئة "السعودية من السماء" حصل على المركز الأول أحمد العسيري، أما المركز الثاني فكان من نصيب حسن المبارك، والمركز الثالث حازه فهد الحسين.

 وفي فئة "السعودية اليوم" حصل محمد الفالح على المركز الأول، وعبدالله العيدي حصل على المركز الثاني، فيما حصل محمد الشريف على المركز الثالث.

وفي فئة "الهواتف الذكية" حصلت بثينة الحارثي على المركز الأول، وعبدالله الشثري على المركز الثاني، وحصلت أماني الحبشي على المركز الثالث.

 أما في فئة "عيون عالمية" فقد حصل عبد الرزاق كوزيهنا على المركز الأول، وقاسم الفارسي على المركز الثاني، وخاطر الأحمد على المركز الثالث.

 وفي فئة "تصوير الجمهور(الصور)" فاز فواز الحربي عن صورة باسم "وجهة سياحية"، كما فاز علي شايع عن صورة بعنوان "غروب في السودة" وفاز حمود المجنوني بصورة بعنوان "قافلة الجمال".

وفي فئة الأفلام فاز كل من محمد علي المرجي عن فيلم بعنوان"مسيرة"، وكذلك فاز أحمد عادل عيد عن فيلم بعنوان"حِمى"، وفاز عبدالله عواده الرفاعي عن فيلم بعنوان "مدينة سعودية"، وفازت ماريا عبد الله الموسى عن فيلم بعنوان "تراثنا لأجيالنا"، وفاز محمد اليوسي عن فيلم بعنوان"غيه".

وفي جائزة الأمير سلطان بن سلمان للتصوير، فاز جارالله بن عبد الله الحمد بجائزة محور "رواد التصوير"، والتي خصصت للأفراد السعوديين الذين ساهموا في تقديم خدمات جليلة للوطن من خلال أعمالهم في مجالات التصوير وممن يساهمون بشكل مستمر في تطوير التصوير في السعودية.

 أما جائزة محور "المؤلفات والمطبوعات" والتي كانت مفتوحة لجميع المواطنين والجنسيات الأخرى من الأفراد والجهات الحكومية والخاصة وغيرها في المملكة وخارج المملكة والتي قدمت خدمات مثمرة للوطن من خلال مؤلفاتهم ومطبوعاتهم المتعلقة بالتصوير الضوئي والأفلام، فقد فاز بها أمين حمزة القصيران.

 وجائزة "محور التراث الحضاري" حيث يتنافس على هذا المحور من لهم مساهمات ونشاط مستمر في المحافظة على التراث الحضاري من مختلف أنحاء العالم من خلال التصوير، فاز بها كل من محمد عبدالعلي بوحسن وجلال رفعت المسري.

وتهدف المسابقات والملتقى ككل؛ إلى تشجيع المصورين وصناع الأفلام، على تصوير مقومات المملكة السياحية، وإبراز ما تتمتع به، من التنوع الحضاري والطبيعي والتراثي.

وتشرف الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في المملكة، على الملتقى، ويحاول رئيسها الحالي، الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، تنمية القطاع، وجعله جاذبًا للسياح من داخل وخارج المملكة، وجلب إيرادات للاقتصاد المحلي، الذي يسير في خطة طويلة؛ لتنويع موارده، بعيدًا عن النفط.

ويستمر الملتقى حتى يوم الأحد المقبل، في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات، ويشارك في فعالياته المتنوعة، عدد من المصورين المحترفين، والهواة في المملكة ودول الخليج العربي، وعدد كبير من الجهات الحكومية والخاصة والتعليمية، وشركات الإنتاج الفني، وجمعيات التصوير، وأجنحة خاصة، للمصورين المحترفين المبدعين والهواة.

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