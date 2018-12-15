رئيس المجلس العالمي للتسامح يشيد برسالة الإمارات في 2019

أشاد رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام، أحمد بن محمد الجروان، بمبادرة رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بتسمية عام 2019 عامًا للتسامح في الإمارات.

وقال الجروان في بيان صدر عنه، إن "هذا يأتي في إطار تعزيز الدور العالمي الذي تلعبه الدولة كونها عاصمة للتعايش والتلاقي الحضاري"، مؤكدًا على أن "هذه المبادرة تمثل امتدادًا حقيقيًا للقيم التي أرساها ورسخها في وجدان أمته المغفور له الشيخ زايد".

ودعا العالم إلى "ضرورة تطبيق نهج وثقافة دولة الإمارات في التسامح، والعمل على إرساء قيم التسامح ونبذ التطرف والانفتاح على الثقافات والشعوب كتوجه مجتمعي عام تنخرط فيه فئات المجتمع كافة".

وأشار إلى أنه "عشنا عام زايد 2018 الذي شهد العديد من الفعاليات والمبادرات المحلية والعالمية لتخلّد ذكرى القائد المغفور له الشيخ زايد وتمجّد أثره وإرثه وترسّخ القيم التي غرسها وعمل جاهدًا لنشرها عبر مبادرات تعاونية ومبتكرة، وهو ما نتطلع لرؤيته وإحيائه كل عام، آملين أن يحمل كل عام أمنية من أماني زايد الخير التي نعيشها".

وتابع أن "أكثر ما تفخر به الإمارات هي رسالة التسامح التي تحملها للعالم"، معربًا عن أمنيته في أن "تسود تلك الرسالة لتصبح نهجًا عالميًا لكافة بلاد العالم في مواجهة الأفكار الإرهابية والمتطرفة".

وشدد الجروان في ختام بيانه، على أن "المجتمعات التي تؤسس على قيم ومبادىء التسامح والمحبة والتعايش هي التي تستطيع أن تحقق السلام والأمن والاستقرار والتنمية بجميع جوانبها، وهي التي ترتقي بطموحات وإنجازات أوطانها في مسيرتها نحو المستقبل".