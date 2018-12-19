افتتاح الدورة الـ21 من مهرجان الفنون الإسلامية بالشارقة (صور)

افتتح محمد بن سعود القاسمي عضو المجلس التنفيذي، ورئيس الدائرة المالية المركزية في الشارقة، الدورة الحادية والعشرين من مهرجان الفنون الإسلامية "أفق"، اليوم الأربعاء، في متحف الشارقة للفنون.

ويتضمن المهرجان 238 فعالية فنية متنوعة، تعرض 377 عملًا فنيًّا وتستضيف 63 فنانًا وفنانة من (20) دولة عربية وأجنبية و(161) ضيفًا وتقام خلالها (144) ورشة فنية و26 محاضرة.

وسيتم عرض 11 فيلمًا فنيًّا، كما تقام معارض شخصية أخرى موازية.

وعرض الفنانون المشاركون في المعرض أعمالهم المختلفة التي جمعت الفنون الإسلامية بالماضي والحاضر بلمسات إبداعية، ولاقت إشادة وإعجابًا من قبل زائري المعرض.

"خطاطات الخليج"

وتشهد الدورة الحادية والعشرون، إقامة "ملتقى خطاطات الخليج" للمرة الأولى، والذي تشارك فيه 21 خطّاطة شابّة، يتلمّسنَ خُطى الإبداع من دول: الإمارات، والكويت، والسعودية، والبحرين، وسلطنة عُمان، وذلك دعمًا للمبدعات في فنون الخطّ العربيّ، وسيضمُّ الملتقى 42 عملًا بتنويعات خطيّة لافتة.

ويعتبر مهرجان الفنون الإسلامية حدثًا فنيًّا دوليًّا في الفنون الإسلامية، تنظمه دائرة الثقافة في حكومة الشارقة، ويعكس حيوية الفنون الإسلامية وعمقها التعبيري كلغة فنية عالمية.

ويعنى المهرجان، الذي تأسس في العام 1998، بمنجز الفن الإسلامي في بعديه الحضاري والراهن، إذ يتعرَّض كل عام لأنماط الفن الإسلامي الثرية والمتنوعة في الزمان والمكان.

ويقام مهرجان الفنون الإسلامية كل عام ولمدة شهر كامل.