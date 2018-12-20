بعرضٍ مسرحيّ مبهر.. فرقة صم وبكم في مصر ترقص على أنغام الموسيقى (فيديو إرم)

في واحدة من التحديات النادرة، استطاعت فرقة شبابية في مصر من الصم والبكم، صعود خشبة المسرح لتأدية عرض مسرحي، تتناسق فيه الرقصات مع أنغام الموسيقى، دون أن تلتقط آذانهم أصوات الموسيقى.

"لوحات حركية" نسيج بين مقطوعات موسيقية لا يسمعون أنغامها وحركات تحمل معاني عميقة، تجعل الفرقة في حالة انسجام بين الحركة الاستعراضية والموسيقى.

الفرقة التي يرأسها مخرج الاستعراضات يوسف مصطفى، أضافت ظاهرة نادرة لفاقدي السمع أو النطق، إذ بات بإمكان هؤلاء إبهار الجمهور على خشبة المسرح، كما بإمكان أصحاب هذه الفئة أن يشاهدوا عرضًا مسرحيًّا يقدمه أقرانهم بطريقة مبهرة.

وقال مصطفى في تصريح لـ"إرم نيوز"، إنّه "حقق هذا الإنجاز المسرحي من خلال الرقص على الإيقاع لفرقة الصم والبكم، واتصال الروح بالموسيقى، والتواصل بالإيقاع، إذ يبدأ بترقيم الحركات ثمّ يجرى تدريبات عدة تخلق تفاهمًا بين هؤلاء والموسيقى".