جائزة الشيخ زايد تعلن القائمة القصيرة لفرعي الآداب والفنون

أعلنت جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها الـ13، يوم الاثنين، عن القائمة القصيرة لفرعي الآداب، والفنون والدراسات النقدية.

اختيرت 3 أعمال من العراق والسعودية والمغرب في القائمة القصيرة لفرع الآداب.

وضمَّت القائمة رواية "ترتر" للعراقي نزار عبدالستار، ورواية "غواصو الأحقاف" للسعودية أمل الفاران، وكتاب السيرة الذاتية "الذات بين الوجود والإيجاد" للمغربي بنسالم حميش.

وشملت القائمة الطويلة لهذا الفرع والتي أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني، 13 عملًا.

كما أعلنت الجائزة يوم الاثنين عن القائمة القصيرة لفرع الفنون والدراسات النقدية، والتي ضمت -أيضًا- 3 أعمال من أصل 9 بلغت القائمة الطويلة.

وضمت القائمة القصيرة كتاب "الخطاب ثلاثي الأبعاد.. دراسات في الأدب العربي المعاصر" للسورية سمر الديوب، وكتاب "كتابة القتل في الأدب العربي القديم" للتونسية آمنة الرميلي الوسلاتي، وكتاب "الشعر العربي الحديث: قصيدة النثر" للبناني شربل داغر.

وتبلغ قيمة الجائزة في كل فرع 750 ألف درهم إماراتي (نحو 204 آلاف دولار).

ومن المنتظر أن تعلن الجائزة عن القوائم القصيرة لباقي الأفرع خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ويتسلم الفائزون الجائزة خلال حفل يقام بالتزامن مع معرض أبوظبي الدولي للكتاب، الذي يقام في الفترة من الـ24 إلى الـ30 من أبريل/ نيسان المقبل.