افتتاح مهرجان الثقافة الإسلامية في القاهرة

افتتحت وزارة الثقافة المصرية، اليوم الثلاثاء، في العاصمة المصرية القاهرة، النسخة الأولى لمهرجان الثقافة الإسلامية، بالتنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي.

وافتتح المهرجان، الذي يستمر مدة أربعة أيام، وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم، وحاكم إمارة الشارقة الشيخ سلطان القاسمي.

وبدأت فعاليات المهرجان، الذي يحمل شعار "أمة واحدة وثقافات متعددة.. فلسطين في القلب" بمعرض فني، وتتضمن الأيام المقبلة فعاليات متنوعة تركز على الهوية الثقافية العربية والإسلامية.

وقالت وزارة الثقافة المصرية، في بيان لها، إن "المهرجان يسعى للتأكيد على القيم النبيلة للإسلام، الداعية للتسامح ونبذ العنف والتطرف والإرهاب، وتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء والمجتمعات المسلمة في الدول غير الأعضاء" وفقًا لصحيفة اليوم السابع المصرية.

وتشارك في المهرجان 18 دولة؛ هي مصر وفلسطين وأذربيجان وباكستان والجزائر وغينيا والسنغال وموزمبيق والسعودية والإمارات واليمن والكويت وجزر القمر وبوركينا فاسو وموريتانيا وبنجلاديش والمغرب وإندونيسيا.