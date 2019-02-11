مهرجان القاهرة الأدبي يلقي "نظرة إلى الشرق" على آداب آسيا

يستضيف مهرجان القاهرة الأدبي في دورته الخامسة، والذي ينطلق الأسبوع القادم، مجموعة من الكتاب الأجانب والعرب وشعراء وأدباء من سنغافورة وكوريا الجنوبية وماليزيا والفلبين وسلطنة عمان ومصر، وكذلك من إسبانيا وإيرلندا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك ومالطا واليونان.

ويركز المهرجان هذا العام على آداب قارة آسيا، وتجمع الجلسة الافتتاحية في بيت السحيمي بشارع المعز الكاتبة السورية شهلا العجيلي والروائي المصري عادل عصمت، ويدير اللقاء الصحفي المصري سيد محمود.

تقام ندوات ولقاءات المهرجان في كلية الألسن بجامعة عين شمس، وبيت الست وسيلة في حي الأزهر، والمعهد الهولندي-الفلمنكي بالقاهرة، ومكتبة القاهرة الكبرى وأتيليه القاهرة.

ويشمل البرنامج أمسية شعرية في 18 فبراير شباط يشارك فيها نحو 12 شاعرًا من بينهم الفلسطينية زينات أبو شاويش والمصرية أماني خليل والعماني محمد الرحبي والماليزية برنيس تشاولي.

كما يشمل البرنامج إطلاق وتوقيع بعض الكتب الجديدة من بينها المجموعة القصصية (كواليس المدينة) للمصرية أسماء الشيخ وكتاب (الوحش الذي في داخلي) للكردي-الألماني حليم يوسف.

ويخصص المهرجان ندوة في 20 فبراير شباط بعنوان "نظرة على الأدب الكوري المعاصر" يتحدث فيها الأكاديمي والناقد المصري محمود عبد الغفار والشاعرة الكورية الجنوبية كيم سونج هي.

تأسس مهرجان القاهرة الأدبي في 2015 وتنظمه دار صفصافة للنشر بالتعاون مع بعض المراكز الثقافية الأجنبية في مصر ووزارة الثقافة.