آخر أخبار الرياضة من شبكة إرم ( 5/4/2015 )

المصدر: إرم - إعداد ومونتاج : عبدو حليمة

بايرن ميونخ يفوز بشق الأنفس، واليوفي نحو لقب جديد، تشيلسي يتلقى هدفا تاريخيا، والأهلي المصري إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا.

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