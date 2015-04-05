آخر أخبار الرياضة من شبكة إرم ( 5/4/2015 )

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بايرن ميونخ يفوز بشق الأنفس، واليوفي نحو لقب جديد، تشيلسي يتلقى هدفا تاريخيا، والأهلي المصري إلى ربع نهائي أبطال إفريقيا.