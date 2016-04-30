مبدعون يطلقون ملتقى "تونس في الأهداب فليسقط الإرهاب"

على خطى مدينتي سجنان وجربة، تحتضن مدينة سبيطلة التونسية اليوم وغدًا، الحلقة الثالثة من ملتقى "تونس في الأهداب فليسقط الإرهاب"، وهو مناسبة للتعبير عن الدور الذي يلعبه المبدعون التونسيون في الوقوف في وجه الهجمة الظلامية التي تتعرّض لها البلاد من خلال وجود أوكار الإرهاب فيها.

وقال الشاعر عبدالكريم الخالقي المنسق العام للفعالية لـ إرم نيوز، إن هذا الملتقى هو تعبير مختلف من المبدعين التونسيين الرافضين للإرهاب، وهو كذلك فرصة لالتقاء مبدعين من مجالات أدبية وفنية مختلفة للتعبير عن حب الحياة، والأمل في مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

وسيتم خلال المنتدى عرض مسرحية "صرخة شهيد" من كتابة وإخراج علي العجلاني، وسهرة موسيقية مع العازف الفنان محمود بوعلاقي، بالإضافة إلى محاضرة يلقيها حمادي الغيلاني تحت عنوان "الاتحاد العام التونسي للشغل متصدّيا للإرهاب وضحية له"، فضلاً عن أمسية شعرية بمشاركة نخبة من الشعراء التونسيين.

وأضاف الخالقي أن المجموعة الممثلة لهذه الحملة ستنتقل إلى عدد من مناطق البلاد مثل القصرين وقابس وبن عروس والقيروان في مرحلة لاحقة، كما ستشهد الحملة في المرحلة المقبلة دعوة عدد من الشعراء والمبدعين العرب.

وأكد أن تونس تحتاج اليوم إلى مثل هذه التحركات لإيقاف الإرهاب الذي ينخر البلاد منذ سنوات.