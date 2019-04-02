اهتمام الشباب بالقراءة في مصر.. تطور ثقافي أم فراغ وقتي؟ (فيديو إرم)

بدأ اهتمام الشباب في مصر بالقراءة يتصاعد بوتيرة سريعة، وتجلّى ذلك بإقبال كثيف من قِبل الشباب على معرض الإسكندرية للكتاب الذي تقام فعالياته حاليًا.

وبعد نحو شهرين من ظهور لافت وكبير للشباب في معرض القاهرة الدولي، يطرح الاهتمام المفاجئ للشباب بالقراءة والثقافة، تساؤلًا:"هل هو تنام ثقافي أم فراغ وقتي؟".

https://youtu.be/9sWoHJ9VGPc

ورصد عدد من رواد معرض الإسكندرية التغيّر في متوسط الأعمار المقبلة على معارض الكتاب مؤخرًا، فبعد أن كانت مقاعد الصف الأول لكبار السن في الفعاليات الثقافية، ومعارض الكتاب، حجز الشباب مقاعدهم بذات الصف من خلال الظهور اللافت لشراء الكتب، وحضور الفعاليات الثقافية خلال الفترة الأخيرة.

ودفعت عمليات الشراء الكبيرة التي سجلها رواد المعرض، البعض للحديث عن نوعية الكتب المختارة، التي يجب أن ترتبط بالكتب الواقعية وليس الخالية، والهزلية، أو الساخرة، وفق آراء بعض الرواد الذين تحدثوا لـ"إرم نيوز".

في حين أرجأ آخرون كثافة الحضور الشبابي في الفعاليات الثقافية، إلى أن استقطاب الجماعات الإرهابية للشباب كان أحد الأسباب التي دفعتهم للإقبال على القراءة، وذلك لتفنيد تلك الأفكار الضالة، ما يجعلهم بحاجة لتكوين وجهة نظر.