جون كيري يوقع كتاب سيرته الذاتية في معرض أبوظبي الدولي للكتاب

استضاف معرض أبوظبي الدولي للكتاب في بداية دورته التاسعة والعشرين اليوم الأربعاء، وزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري الذي تحدث في ندوة مع الجمهور، ووقع كتابه "كل يوم إضافة" (إفري داي إذ اكسترا).

ونشرت دار (سايمون آند شوستر) الكتاب في 2018، وهو يصنف ضمن كتب السيرة الذاتية، إذ يتضمن الكثير من مشوار كيري (75 عامًا)، الذي كان عضوًا سابقًا بمجلس الشيوخ، وشغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة لأربع سنوات في عهد إدارة باراك أوباما.

وقال كيري في الندوة، إن كتابه يمثل "سردًا لمشوار شاب أمريكي علمته الأيام، واكتسب خبرات تزامنت مع رحلة الولايات المتحدة، منذ نهاية الحرب العالمية الثانية إلى اليوم".

وأضاف أن الكتاب "يرصد الكثير من التغيرات السياسية والاجتماعية في المجتمع الأمريكي، منذ الستينيات مثل انتشار موسيقى الروك آند رول، وظهور جماعات نشطة ومؤثرة للدفاع عن المرأة والسلام والبيئة وحقوق الإنسان ووقف الحروب".

وتطرق كيري في الندوة للحديث عن غزو العراق في 2003 والإطاحة بنظام صدام حسين، ثم ثورات الربيع العربي في 2011 ووصولًا إلى الحرب الأهلية في سوريا.

وخاض كيري سباق الترشح لرئاسة الولايات المتحدة في انتخابات 2004، لكنه خسر الانتخابات أمام الرئيس جورج دبليو بوش.

ويستضيف معرض أبوظبي الدولي للكتاب على مدى أسبوع مجموعة من الكتاب والمفكرين العرب والأجانب، منهم الشاعر الإماراتي طلال الجنيبي والكاتب السعودي عبد الله الجمعة، والكاتب المغربي بنسالم حميش، والباحث المصري عمار علي حسن، والشاعر اللبناني شربل داغر، وكاتبة الأطفال البريطانية آلي سباركس.

ويشارك في المعرض المقام بمركز أبوظبي الوطني للمعارض أكثر من 1000 عارض، يمثلون دور نشر ومؤسسات تعليمية وهيئات حكومية من نحو 50 دولة، ويبلغ عدد عناوين الكتب المعروضة نحو 500 ألف عنوان.

ويكرم المعرض الشاعرة الإماراتية عوشة بنت خليفة السويدي الراحلة (1920-2018) التي اختيرت "الشخصية المحورية" لدورة 2019.

وتحل الهند "ضيف شرف" في الدورة التاسعة والعشرين للمعرض، حيث تشارك بجناح كبير يضم 23 ناشرًا و30 كاتبًا، إضافة إلى عدد من الفنانين والفرق الموسيقية.

ويستمر المعرض الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، تحت شعار "المعرفة بوابة المستقبل" حتى 30 أبريل/نيسان الجاري.