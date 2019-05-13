السوري خليل صويلح يصدر روايته "عزلة الحلزون"

صدر عن دار "هاشيت أنطوان/ نوفل"، في العاصمة اللبنانية بيروت، رواية "عزلة الحلزون" للروائي السوري خليل صويلح، الحائز جائزة الشيخ زايد للكتاب في 2018 عن روايته "اختبار الندم".

وتقول الدار الناشرة، إن رواية "عزلة الحلزون"، تعتبر "بحثًا جريئا في عمق الأدبيات العربية والثقافة والتاريخ والحضارة العربية، عبر أسلوب كتابي مغاير، طليق ورشيق"، حيث يتساءل الراوي، خلال السرد، عن هويته الشخصية التي لم تشغله قبلاً، في محاولة لتفكيك شجرة النسب، وإذا بأجداده سلالة من الغزاة وقطّاع الطرق.

ويعمل الراوي مدقّقًا لغويًا في موقع إلكتروني، ومحرّرًا في دار نشر تراثية يجد نفسه أسيرًا بين أن يكون حاسر الرأس تارةً، وبعمامة طورًا، غارقًا بين الأخبار الملفّقة في الموقع، وثقل مكابدات أجداده من المفكرين والفلاسفة مثل ابن المقفع وابن رشد والجاحظ، والنهايات المفجعة التي انتهوا إليها، على خلفية مشهديات راهنة عن معنى القسوة، والهويات المتوهمة والدامية التي أفرزتها الحرب.

وتجسد "عزلة الحلزون"، سيرة قطّاع الطرق في الأمس واليوم، وقراءة في طبقات اللغة واللهجة والتواريخ المزيّفة، وكيف تكون الحكاية مؤنثاً، والراوي ذكرًا، ما يفسد قلب الطائر بطعنة من أنياب ذئب، حسب الدار الناشرة.

وتقع الرواية في 213 صفحة من الحجم المتوسط، وهي استمرار للمنهج السردي المختلف الذي بدأه خليل صويلح في روايته "ورّاق الحب" التي صدرت العام 2009، وتلاها عدة أعمال هي ، "بريد عاجل"، "دع عنك لومي"، "زهور وسارة وناريمان"، "سيأتيك الغزال"، "جنّة البرابرة"، و"اختبار الندم" الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب.