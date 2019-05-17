وفاة الشاعر العراقي فوزي كريم

نعى عدد من الشعراء والإعلاميين العرب، اليوم الجمعة، الشاعر العراقي البريطاني، فوزي كريم، دون ذكر سبب الوفاة.

وفوزي كريم المولود في بغداد عام 1945 ، شاعر وناقد ورسام وكاتب موسيقي عراقي، يحمل جنسية بريطانيا التي يقيم فيها.

وكتب الشاعر أحمو الحسن الأحمدي على صفحته عبر "فيسبوك": "إلى رحمة الله.. الشاعر فوزي كريم"، فيما غرد الشاعر والناقد السعودي محمد العباس قائلًا: "وداعًا فوزي كريم…".

بدوره، قال الكاتب والإعلامي المغربي ياسين عدنان، عبر صفحته على "فيسبوك": "وداعًا فوزي كريم.. وداعًا أيها الشاعر. كم كنتَ وحدك".

وكتب الشاعر والمخرج والناشر الفلسطيني، خالد سليمان الناصري، على صفحته عبر "فيسبوك": "انتهت أشياء صاحب حيث تبدأ الأشياء، وداعًا فوزي كريم وداعًا يا حبيب القلب".

إلى ذلك، كتب المدون العراقي رياض العلي: "علانا المشيب، ولم تعد الريح ترعى ضفائرنا وأفراسنا سمنت، ومراقد من مات صارت مزارًا… وداعًا فوزي كريم".

وقال الشاعر العراقي جبار لعيبي: "وداعًا الشاعر العراقي فوزي كريم، إنني أقسمُ بالخبزِ، الذي يحملُ موتي وبأيامي، التي تخطو مع الريحِ سراعًا: إنّ في دمعةِ عينيكَ بشائر وأغاني، آه يا صوتَ بلادي".