وفاة الكاتب الأمريكي هيرمان ووك عن عمر يناهز 103 سنوات

المصدر: ا ف ب

توفي الكاتب الأمريكي، هيرمان ووك، الحائز على جائزة "بوليتزر"، والذي اشتهر برواياته المستوحاة من الحرب العالمية الثانية، الجمعة، عن 103 سنوات في منزله، في بالم سبرينغز في كاليفورنيا، وفق ما أعلنت وكيلة أعماله آيمي رينيرت.

وقالت رينيرت لوكالة فرانس برس: إن "ووك توفي خلال نومه"، واصفة إياه بأنه "من عمالقة الكتابة".

ونشر ابنه جوزيف ووك صورة على "فيسبوك"، تظهره مع والده الذي توفي قبل 10 أيام، من عيد ميلاده الرابع بعد المائة، مرفقًا إياها بجملة "والدي الحبيب هيرمان ووك".

وفاز كتاب ووك الشهير "ذي كاين ميوتيني" (تمرد كاين) الصادر عام 1951 والمستوحى من تجربته الخاصة على متن سفينة حربية عالية السرعة في المحيط الهادئ، خلال الحرب العالمية الثانية، بجائزة "بوليتزر" المرموقة.

وقد حول هذا الكتاب إلى فيلم سينمائي ناجح عام 1954، وهو من بطولة همفري بوغارت، إضافة إلى مسرحية وفيلم تلفزيوني.

ولد ووك في نيويورك عام 1915، في كنف عائلة من المهاجرين الروس اليهود، ونشأ في ضاحية برونكس. تخرج من جامعة كولومبيا بشهادة في الفلسفة والأدب المقارن، وكان يكتب في مجلة ساخرة تابعة لها.

وبعد الهجوم على بيرل هاربور في العام 1941، التحق بالبحرية الأمريكية.

كتب خلال حياته العديد من الروايات المؤلفة من آلاف الصفحات، بما في ذلك "ذي ويندز أوف وور" (رياح الحرب)، و"وور أند ريمامبرانس" (الحرب والذكريات). وعرف أيضًا برواياته التي تصوّر الحياة اليومية لليهود في الولايات المتحدة.

وفي "مارجوري مورنينغستار" الصادر العام 1955، كتب عن شابة يهودية في الثلاثينات تطمح إلى خوض مجال الأعمال الاستعراضية، وقد حولت هذه الرواية إلى فيلم رومانسي العام 1958 من بطولة ناتالي وود وجين كيلي.

وكانت زوجته بيتي وكيلة أعماله لفترة طويلة قبل وفاتها في العام 2011.

وكان قد قال للإذاعة الوطنية العامة في الولايات المتحدة "ان بي آر" في العام 2012: "أستطيع القول إن مسيرتي الأدبية وحياتي الناضجة بدأتا معها".

وفي عمله الأخير وهو عبارة عن مذكرات بعنوان "سايلور أند فيدلر: ريفلكشنز أوف إيه 100 يير أولد أوثور"، يروي ووك مسيرته الطويلة ويقدم النصائح للكتاب الشباب.

وقال عن هذه المذكرات: "مع هذا الكتاب أنا حر من العقود والكتب المؤجلة كتابتها لفترة طويلة... باختصار أنا حر من إنتاج أي كلمات جديدة".

وأضاف: "لقد قلت ما لدي وأنجزت عملي".