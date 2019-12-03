"بلسم المسافات".. دراسات أدبية تسلط الضوء على قضايا نقدية غير مطروقة‎

يسلط كتاب "بلسم المسافات" الصادر حديثًا للكاتب الأردني "زيد الطهراوي" الضوء على قضايا نقدية غير مطروقة.

وتلفت الدراسات الأدبية التي تضمنها الكتاب أنظار القارئ نحو أمور مجهولة عن نصوص إبداعية أو نواحي من سير الأدباء، لم تحظ بالاهتمام المطلوب من قبل النقاد، على الرغم من ورودها في ثنايا بعض الكتب.

"شاعر بلا أرض"

ونقرأ في دراسة "الفيتوري شاعر بلا أرض" صرخة شاعر يعلن صراحة عن عرقه الأسود دون خجل منه، ليتحول نصه إلى مواجهة مكشوفة مع التمييز العنصري والاضطهاد القائم على أساس العرق أو اللون.

وفي دراسة بعنوان "في الأدب الشعبي" يركز الكاتب على الأدب الشعبي الفلسطيني، معلنًا تأييده وتقديره له، وفقًا لمبدأ الالتزام في الأدب، إذ كان توجه بعض الأدباء والشعراء الفلسطينيين إلى التمسك بفنونهم الشعبية ردة فعل على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولات محو الذاكرة الفلسطينية؛ من خلال تغيير أسماء المدن والشوارع ومحاربة اللغة العربية والتراث المحلي؛ ومثال ذلك نتاج الأديب الفلسطيني "توفيق زياد" ومؤلفاته عن الأدب الشعبي وشعره المُقاوِم.

وفي حديث خاص لـ"إرم نيوز"؛ قال الطهراوي، إن "الحافز لتأليفي للكتاب نابع من انحيازي ومحبتي للشعر والشعراء وقصصهم ومعاناتهم، ذلك أن تتبعهم عن طريق كتاباتهم ودراسات النقاد عنهم هي رحلة ثرية ممتعة و تشكل بعد ذلك رأيًا خاصًا، فضلًا عن ميلي للتفاعل مع قضايا الأدب والتماهي معها".

وأضاف: "حرصت في كتابي على مخاطبة الجميع على اختلاف ثقافاتهم، والتمهيد بذكر ما يتعلق بالموضوع المطروح بوضوح، من أجل تفاعل القارئ الذي لم تتيسر له فرصة متابعة المواضيع الأدبية، وبهذا يستطيع القارئ غير المتخصص أن ينسجم مع الكاتب في ما يطرحه ويستطيع كذلك الأديب أن يتفاعل مع رأي الكاتب".

"بلسم المسافات" من إصدارات دار "من المحيط إلى الخليج للنشر والتوزيع، عام 2019، ويقع في 100 صفحة من القطع المتوسط.

الكاتب في سطور

زيد الطهراوي، كاتب وشاعر أردني، من مواليد عمان عام 1971، يعمل في وزارة الأوقاف الأردنية منذ 20 عامًا، سبق وصدر له أربعة دواوين شعرية؛ هي "هتاف أنفاس"، و"سكوت"، و"سنديانة الأشواق"، و"حلم جريء".

للكاتب مشاركة في كتاب "بوح الصحبة" الذي جمع نخبة من الكتاب والشعراء. يكتب القصيدة العمودية وقصيدة التفعيلة وقصيدة النثر. يكتب مقالات نقدية أدبية في دوريات عربية عدة.