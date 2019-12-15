"عطر التراب".. مجموعة قصصية تتصدى للطبقية في المجتمع الجزائري

أصدر الأديب الجزائري "بختي ضيف الله" حديثًا، مجموعته القصصية الجديدة "عطر التراب" التي تتصدى لتفشي الطبيقة في المجتمع الجزائري، وتتناول قضايا إنسانية عدة في إطار أدبي ينتصر لمعاناة الفقراء والبسطاء، في إطار نقدي لاذع.

وتتضمن المجموعة 10 قصص قصيرة؛ هي "سر الباب"، و"رميم الحياة"، و"طريدة الأوهام"، و"عطر الذكريات"، و"كابوس الرحلة الأولى"، و"عند باب البحر"، و"غبار الحياة"، و"ابن الخطيئة"، و"شخصية خارج النص الروائي"، و"رحلة في سيارة ابني الصغير".

وتعالج قصص المجموعة مواضيع إنسانية عدة؛ منها ظاهرة انتشار الفقر كما في قصة "رميم الحياة"، وقضايا ملحة أخرى مثل الانتحار في قصة "غبار الحياة"، وقضايا المرأة مع قصة "طريدة الأوهام"، وظاهرة الطلاق في قصة "عند باب البحر".

يقول ضيف الله، بلسان الراوي في قصة "عند باب البحر": "نزلت مسرعة تبحث عن خبز وماء لدى الصيادين الذين كانوا ينتظرون هدوء البحر. فكانت المفاجأة؛ كان من بينهم طليقها الذي بدأ في تعلم مهنة الصيد، ليعيد بناء حياته من جديد بعدما خربها بسكره وعبثه. رآها في أروع صورة من صور الروعة والبهاء، رغم ما لبسته من لباس اليأس والقنوط من رحمة الرحيم. طلبها من أهلها من جديد، عادا إلى بيتهما واحتضنا ولديهما الجميلين، وصار الجرو يعوي محبةً لا جوعًا. هدأ البحر، وصار أنيسًا لمن اعتلته همومه، واحتضن كل القوارب، ليطعم الناس من لحمه".

"عطر التراب" مجموعة قصصية من إصدارات دار النخبة للنشر والطباعة والتوزيع، مصر، وتقع في 57 صفحة من القطع المتوسط.

وقال الكاتب في حديث لـ"إرم نيوز" إن "الحافز وراء تأليفي للمجموعة قديم جدًا، وإن تأخر الطبع والنشر الورقي، نظرًا للظروف المادية وغياب الدعم من قبل الهيئات الثقافية".

وأضاف: "كثيرة هي الصور المتكررة في حياتي اليومية التي دفعتني للكتابة؛ معاناة هؤلاء البسطاء والحيارى في هذا العالم الذي يكتنفه الغموض ولا أحد يسمعهم، من وجوههم اقتبست قصصي".

وتابع: "في كتابة قصصي لا أحبذ كثيرًا السرد الكلاسيكي. أحاول دائمًا العمل على السيميائيات حتى أمكن القارئ من مشاهدة الأحداث شاخصة بين عينيه. وقد أقفز على حبل السريالية ساخرًا من واقعي المتردي. قصصي موجهة لكل الإنسانية دون تمييز، من جميع الطبقات، حتى نزرع الحب والتسامح بيننا كبشر".

الكاتب في سطور

"بختي ضيف الله"، شاعر وقاص جزائري. كتب القصة القصيرة ونظم الشعر والمقالات النقدية الأدبية، منذ بدايات مشواره الأدبي. نشر بعضها في صحف جزائرية عدة. وهو يدير مواقع إلكترونية عدة. شارك في ملتقيات محلية ودولية عدة. عضو اتحاد الكتاب الجزائريين.

سبق أن أصدر ضيف الله المجموعة القصصية "قبيل الفجر بقليل"، وهو بصدد نشر مجموعة "عيون أطبقت على الذبول"، ومجموعة "صور ودبابيس على جدار هش"، وديوان "ما لم تقله الفراشة".