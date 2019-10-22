الفيلم التونسي "نورا تحلم" يفوز بالجائزة الكبرى لمهرجان بوردو

فاز الفيلم التونسي "نورا تحلم" للمخرجة هند بوجمعة، بالجائزة الكبرى لمهرجان بوردو السينمائي في فرنسا، وذلك بعد أيام قليلة من فوزه بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في قسم البطولة النسائية من مهرجان" Saint Jean de Luz" الفرنسي.

ويروي الفيلم "نورا تحلم" التي تلعب فيه دور البطولة الممثلة، هند صبري، قصة حقيقية لامرأة تنتمي إلى الطبقة الكادحة في تونس، تبدأ معاناتها مع المجتمع والصعوبات بعد دخول زوجها إلى السجن، حيث تتعرض للمضايقات بسبب تاريخه الإجرامي ومشاكله.

وساهم الفيلم في عودة هند صبري إلى السينما التونسية، بعد غياب طويل، حيث كانت آخر مشاركة لها في الفيلم التونسي ”زهرة حلب“، الذي تمّ إنتاجه العام 2016، وحصل على عدة جوائز عربية وعالمية وشارك في مسابقة أيام قرطاج السينمائية في تلك الفترة.

وإلى جانب هند صبري، يشارك في البطولة كل من: لطفي العبدلي وحكيم بومسعودي وإيمان الشريف وسيف الدين الظريف وجمال ساسي.

يذكر، أن الفيلم سيشارك أيضًا في المسابقة الرسمية لأيام قرطاج السنيمائية، التي تنطلق يوم السبت المقبل، وسينافس 43 فيلمًا على التانيت الذهبي.

ونهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي، فازت هند صبري، أيضًا بجائزة أفضل ممثلة في مهرجان الجونة السينمائي الدولي عن دورها في فيلم "نورا تحلم".