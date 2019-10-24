انطلاق مهرجان "نواكشورت" الدولي للفيلم القصير بموريتانيا

انطلقت بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، ليل الأربعاء/ الخميس، النسخة الرابعة عشرة من مهرجان نواكشوط الدولي للفيلم القصير "نواكشورت"، الذي تنظمه مؤسسة دار السينمائيين الموريتانيين ويستمر في الفترة ما بين الـ 23 و الـ27 من شهر أكتوبر الجاري.

المهرجان يشارك فيه عدد من الممثلين من المغرب وتونس والجزائر، بالإضافة إلى مخرجين من العراق والنيجر ومالي، كما دعا المهرجان ضيوفًا آخرين من المغرب ومصر وفرنسا.

وتفتح النسخة الجديد من المهرجان نافذة على سينما دول الساحل، وذلك من خلال عرض أفلام لمخرجين من هذه الدول، كما يناقش في بعض ندواته، واقع السينما في دول الساحل الخمس، والمواضيع التي تشغل الفن السابع في هذه الدول.

يشارك في المسابقات الرسمية للمهرجان، أزيد من ثلاثين فيلما، موزعة على 4 مسابقات، أبرزها المسابقة الدولية التي يشارك فيها 17 فيلما سينمائيًّا من مختلف أنحاء العالم، والمسابقة الوطنية التي تهتم بالسينما المحلية، ويشارك فيها 6 أفلام. هذا بالإضافة إلى مسابقتين خاصتين بالهواة، يشارك فيهما، مخرجون شباب.

كما تكرم النسخة الحالية من المهرجان، المخرج السينمائي الموريتاني الراحل محمد هندو، الذي قدم العديد من الأعمال السينمائية والمسرحية على مدى عقود من الزمن، وحصل على عدد من الجوائز العالمية، ويعدّ واحدًا من رواد السينما الموريتانية.