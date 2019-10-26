فيلم "عالبار" يخطف الأضواء من أيام قرطاج السينمائية (فيديو إرم)

تستعدّ دور السينما في تونس لعرض الفيلم الوثائقي الطويل "عالبار" للمخرج التونسي سامي التليلي، حيث يشارك في المسابقة الرسمية للدورة الـ30 لأيام قرطاج السينمائية، التي تقام تحت اسم "دورة نجيب عياد"، وتمتد من الـ26 أكتوبر/ تشرين الأول إلى 2 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

ويتوقع متابعون أن يخطف الفيلم الوثائقي، الذي يشارك فيه الرئيس التونسي الراحل الباجي قايد السبسي، الأضواء من مهرجان أيام قرطاج السينمائية.

https://www.youtube.com/watch?v=Hcfg_5jpSek&feature=youtu.be

ويركّز الفيلم على الأحداث السياسية والرياضية التي شهدتها تونس خلال العام 1978، خصوصًا الإضراب العام، الذي أقره الاتحاد العام التونسي للشغل، ودخول البلاد في صراعات سياسية وغضب شعبي بالتزامن مع مشاركة المنتخب التونسي في كأس العالم بالأرجنتين، وهو ما دفع الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة حينها إلى استغلال الرياضة لتهدئة الأجواء.

مخرج الفيلم سامي التليلي قال في حديث لـ"إرم نيوز": إن الفيلم يروي قصة أسطورة حية، نظرًا لأهمية الأسطورة في حياة الشعوب، مضيفًا أن العام 1978 كان عامًا مصيريًا في تاريخ تونس.

وأضاف أن الفيلم يعود إلى الإضراب الشهير الذي أقره اتحاد الشغل في 26 كانون الثاني/يناير عام 1978، والذي تسبب آنذاك في صدامات عنيفة بين الطبقة الشغيلة ونظام الرئيس التونسي الراحل الحبيب بورقيبة، أدت إلى سقوط عدد كبير من القتلى.