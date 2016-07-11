ألمانيا.. إعادة فتح متحف "القيصر فيلهلم" بعد أربعة أعوام من الترميم

كريفلد (ألمانيا) - من دواعي سرور المسافرين على الطريق بين ألمانيا وهولندا أن يعلموا أن متحفا استثنائيا للفن قد افتتح مجددا ليعرض لزواره مجموعة رائعة من 14 ألف قطعة، وذلك بعد أعمال تجديد استغرقت أربعة أعوام.

واحتفالا بإعادة افتتاحه، يقدم "متحف القيصر فيلهلم" في مدينة كريفلد الحدودية الألمانية لزواره معرضا يحمل اسم "مغامرة مجموعتنا رقم 1" يستمر حتى شباط/فبراير 2017 .

وتتنوع المعروضات لتضم أعمالا من أواخر العصور الوسطى وصولا إلى قطع أصلية من فترة الحداثة الكلاسيكية وقطع فنية معاصرة يرجع تاريخها إلى ما بعد العام 1945 .

ويضم المتحف، الذي افتتح العام 1897 تخليدا لذكرى القيصر الألماني فيلهلم الأول، مجموعة من قطع الفن الحديث لفنانين مشهورين في هذه الفترة مثل الفرنسي كلود مونيه والروسي فاسيلي كاندينسكي والألماني إرنست كيرشنر والهولندي بيت موندريان والفرنسي أوجست رودان.

كما يضم المتحف أعمالا لعمالقة من فترة ما بعد الحرب مثل الأمريكي آندي وارهول والألمانيين جوزيف بويس وجيرارد ريختر.