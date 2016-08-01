لوحة نادرة تظهر من جديد بعد غياب 70 عامًا

بوتسدام (ألمانيا) - عادت لوحة "فينوس في الفراء" النادرة إلى الظهور مجددًا بعد اختفاء غامض استمر لمدة 70 عامًا.

وتعرض اللوحة حاليا في البيلدير غاليري (قاعة الصور) في فناء قلعة سانسوسي بمدينة بوتسدام الألمانية.

واختفت اللوحة تماما عام 1945 وسط الاضطرابات التي سادت مع انتهاء الحرب العالمية الثانية، ومن المرجح أنه تم الاستيلاء عليها في إطار مغانم الحرب، غير أنها عادت إلى الظهور مرة أخرى في موطنها الأصلي.

وأبدع اللوحة رسام فلمنكي مجهول من القرن السابع عشر، وسرعان ما أصبحت هذه القطعة الفنية هي الأثيرة لدى العائلة الملكية البروسية.

ولم يفصح المسؤولون الألمان عن كيفية أو سبب إعادة اللوحة الآن، غير أن حالتها تتطلب جهدًا كبيرًا لترميمها، وكانت واحدة من 178 لوحة وتمثالا عرضها الملك الروسي فريدريك الثاني (1786-1712) في الجناح الشرقي لقلعة سانسوسي، وفي الاضطرابات التي أعقبت انتهاء الحرب العالمية الثانية فقد 81 عملا من هذه المجموعة ولم يتم استعادتها حتى الآن.