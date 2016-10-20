غزّية اعتدى عليها ضباط من حماس فردت بهذه الصور المذهلة

حولت الفنانة والمصورة الاحترافية، نداء بدوان، الحصار المفروض عليها في قطاع غزة إلى قطعة فنية بعد أن عزلت نفسها في غرفة بأبعاد 3م×3 م لأكثر من عام.

وشعرت بدوان، أن حقوقها تسلب منها شيئًا فشيئًا في قطاع غزة الواقع تحت حكم حماس وفي ظل حصار ثقيل مفروض من جانب الكيان الإسرائيلي والحدود المصرية المغلقة، ووصل احساسها بفقدان حقوقها الذروة بعد أن تعرضت للتحرش والاعتداء من قبل ضباط حركة حماس عام 2013.

ووفقاً لبدوان، تقدم ضباط حماس نحوها، وهي تعطي ورشة عمل حول الفنون لمجموعة من الشباب وانتقدوا ملابسها واعتدوا عليها جسديًا.

وبعد يوم واحد على هذه الحادثة، بدأت بدران العمل على معرضها بعنوان "100 يوم من العزلة" وأغلقت على نفسها في غرفة صغيرة أبعادها 3ْX3م لـ20 شهرًا، أي أكثر بكثير من 100 يوم. إلا أن إشارة اسم المعرض لرواية "غابريال غارسيا ماركيز" لا يزال يمنحها جاذبية إضافية.

وتقول بدوان عن عزلتها" هذه الطريقة الوحيدة التي تمكنني من صنع الفن في مدينتي".

وعملت بدوان على تحويل الغرفة الصغيرة في نهاية المطاف إلى استوديو فني صغير مستفيدةً من كل القطع الموجودة فيها، بدءا من السلم وانتهاء بالملابس، إذ نجحت بدوان في تحويل المساحة الصغيرة إلى فن لا نهاية له.

وتقول: "قررت التخلي عن العالم وصنع عالمي الخاص".

فيما عرضت سلسة صورها الفوتوغرافية للمرة الأولى في معرض "بوستماسترز جاليري" في ولاية نيويورك الأمريكية.