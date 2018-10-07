بالفيديو.. انطلاق الدورة 12 لـ"مهرجان دبي لمسرح الشباب"

أطلقت هيئة الثقافة والفنون في مدينة دبي، يوم السبت، الدورة الثانية عشرة من "مهرجان دبي لمسرح الشباب" التي تستمر حتى 17 من أكتوبر/تشرين الثاني الجاري، برعاية رسمية ومشاركة من عدة فرق مسرحية.

وقال سعيد النابوده، المدير العام بالإنابة للمهرجان، إنه تم اختيار "عام زايد" عنوانًا لهذه الدورة لـ"إطلاع المجتمع على إنجازات الشيخ زايد والتشجيع على التحلي بالقيم التي عاشها وتقديمها للأجيال القادمة من خلال المسرح".

واعتبر الفنان الإماراتي أحمد الجسمي في حديثه لـ "إرم نيوز"، أن المهرجان يعمل على "تخريج الشباب نحو مسرح الكبار حتى يستطيعوا تقديم الأفكار الجديدة التي تلامس أفكارهم وطموحاتهم وقضاياهم".

وأضاف، "هناك حركة نشطة للمسرح العربي تقودها الإمارات بعد التراجع الذي أصاب الحركة المسرحية العربية بفعل الواقع الصعب الذي تعيشه البلدان العربية".

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على إبداعات الفرق المسرحية الموجودة في دولة الإمارات وتوفير منصة للتعريف بمواهب وإمكانات الممثلين والمخرجين والمؤلفين والفنيين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "وام".

https://www.youtube.com/watch?v=NLNUyLzCEoY