شاهد بالفيديو.. لحظة ظهور ممثل عربي عاريًا أمام الجمهور في تونس

ظهر ممثل سوري عاريًا تمامًا، أمس الإثنين، خلال عرض على خشبة المسرح البلدي بالعاصمة التونسية، ضمن فعاليات أيام قرطاج السينمائية، في حركة أثارت جدلًا واسعًا في العالم العربي.

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وبقي الممثّل عاريًا لمدة زمنية قاربت 20 دقيقة، مما جعل عددًا من الجمهور يغادرون القاعة.

وأثار المشهد "الخارج عن المألوف" وفق رأي البعض، جدلًا وضجة كبيرة لدى الجمهور، فيما رحب البعض الآخر واعتبره "فنًا تعبيريًا موجعًا".

وتعقيبًا على الموضوع، قال مدير أيام قرطاج المسرحية، حاتم دربال، اليوم الثلاثاء، إن "إدارة المهرجان ليست على علم بهذا المشهد، خاصة أن لجنة الانتقاء عندما أرسلت لها نسخة من هذه المسرحية لم يكن بها هذا المشهد".

وأضاف دربال أنّ "هذه المسألة نابعة من تصرف مرتجل للفنان، وكانت من وحي اللحظة فقط".

وأوضح أن إدارة المهرجان لا تتحمل مسؤولية هذا المشهد الذي وصفه بـ"المعزول".

وتدور أحداث المسرحية حول العنف الذي يعيشه الشعب السوري خلال الحرب الدائرة ببلاده منذ 2011، ومدى تأثير ذلك عليه.

و"يا كبير"؛ هو العمل الثاني للفرقة المسرحية السورية "مقلوبة"، التي تضم المخرج رأفت الزاقوت (يقيم في برلين/ ألمانيا) والممثلة وكاتبة السيناريو أمل عمران (باريس)، والممثل حسين مرعي (برلين)، والكاتب مضر الحجي (برلين).

وتستمر الدورة الـ20 لمهرجان "أيام قرطاج المسرحية"، والتي افتتحت السبت الماضي، إلى غاية 16 من الشهر الجاري، بمشاركة 117 مسرحية من 39 دولة عربية وأجنبية، فيما يتنافس في المسابقة الرسمية للمهرجان 11 عرضًا مسرحيًا.