القاهرة تستعدّ لانطلاق مهرجان المسرح العربي بدورته الـ 14

يفتتح مهرجان المسرح العربي دورته الـ14 ، غدًا السبت، على المسرح العائم في القاهرة، بحضور وزير الثقافة المصري حلمي النمنم، ورئيس المهرجان ورئيس قطاع شؤون الإنتاج الثقافي خالد جلال، ومؤسس ومدير المهرجان عمرو دوارة.

يُشارك في المهرجان أكثر من 100 فنان مسرحي من البحرين والجزائر والمغرب وتونس وليبيا والكويت والعراق واليمن وسلطنة عمان.

تقام هذه الدورة تحت شعار «المسرح العربي حفاظًا على الهوية ودفاعًا عن الغد»، وبوجود الفنان القدير عبدالرحمن أبو زهرة رئيسًا شرفيًا للمهرجان.

يمتدّ المهرجان في الفترة من 30 أبريل إلى العاشر من مايو المقبل، بمشاركة 11 فرقة عربية إلى جانب 11 فرقة مصرية تُمثّل مختلف اتجاهات فرق الهواة.

وتُسلّط الدورة الرابعة عشر الضوء على "مسرح المغرب العربي" إذ تُقدّم عرضين من كل من المغرب والجزائر وتونس وليبيا.