أوركسترا مارينسكي في مسرح تدمر

أعلن مصدر مطلع في مسرح "مارينسكي" الروسي أن أوركسترا المسرح السمفونية قد وصلت إلى سوريا وتعتزم أداء حفل موسيقي كبير في تدمر الخميس 5 مايو / أيار بعد تحريرها من مسلحي تنظيم داعش.

ومن المقرر أن تؤدي أوركسترا "مارينسكي" السيمفونية بقيادة المايسترو فاليري غيرغيف اليوم حفلاً موسيقياً بعنوان "صلاة لتدمر وموسيقى تحيي الجدران العتيقة"، وذلك على خشبة مسرح تدمر الأثري، بحسب ما نقلته وكالة "تاس" الروسية.

هذا، وسبق لغيرغيف والأوركسترا التي يقودها وأن أدى حفلاً موسيقياً في مدينة تسخينفال عاصمة جمهورية أوسيتيا الجنوبية التي حررتها القوات الروسية من غزو الجيش الجورجي في أغسطس/آب 2008.

واختار غيرغيف، وهو ابن أوسيتيا الجنوبية الساحة الكائنة أمام أنقاض دار الحكومة في تسخينفال الذي دمرته قوات ساكاشفيلي، حلبة لموسيقى تشايكوفسكي وشوستاكوفيتش، حيث أدى أوركسترا "مارينسكي" بقيادته حفلاً بعنوان "من أجل الأحياء والموتى ومن أجلك يا أوسيتيا.

تجدر الإشارة، إلى أن مسرح "مارينسكي" يقع وسط مدينة بطرسبورغ عاصمة الثقافة والشمال الروسيين، وهو واحد من أعظم مسارح الأوبرا والباليه في العالم.

يشار بأن الجيش السوري قد استعاد السيطرة في 27 اذار / مارس على المدينة الواقعة في وسط سورية والتي تعرف باسم "لؤلؤة البادية" السورية بسبب مواقعها الاثرية المدرجة على لائحة التراث العالمي الانساني لليونسكو، واعلن الجيش الروسي في اواخر نيسان / ابريل انتهاء اعمال نزع الالغام التي زرعها مسلحو تنظيم داعش من المواقع الاثرية في تدمر.