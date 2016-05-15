جائزة عربية جديدة للبحث العلمي المسرحي للشباب

تسعى الهيئة العربية للمسرح لإثراء المحتوى العلمي للمسرح العربي، واكتشاف الأصوات الجديدة في البحث والدراسات المسرحية، ولذلك استحدثت الهيئة مسابقة جديدة للبحث العلمي المسرحي "للباحثين الشباب"، ومتاحة أمام الشباب دون سن 35 عاما، ويصل مجموع جوائزها المالية إلى 9000 دولار.

وقالت الهيئة التي تتخذ من الشارقة مقرا في بيان اليوم الأحد، إن إطلاق هذه الجائزة ينبع "من إدراك الهيئة العربية للمسرح لأهمية العمل على توفير مناخات الدراسات والبحث العلمي، في سبيل تنمية المسرح وصولا إلى مقاربة الشعار الرئيس الذي قامت عليه الهيئة، نحو مسرح جديد ومتجدد."

ويكافئ الباحث الفائز بالمركز الأول بجائزة قدرها 4000 دولار، والثاني بجائزة قدرها 3000 دولار، والثالث بجائزة قدرها 2000 دولار، إضافة إلى نشر الأبحاث ضمن منشورات الهيئة العربية للمسرح.

كما أعلنت الهيئة العربية للمسرح عن مسابقتي تأليف النص المسرحي 2016 الموجه للطفل (من سن ستة أعوام إلى 12 عاما)، ومسابقة تأليف النص المسرحي 2016 الموجه للكبار.

ويستمر تلقي الأعمال في الفترة من أول يوليو تموز حتى أول أكتوبر تشرين الأول، على أن تعلن النتائج في منتصف أكتوبر تشرين الثاني.

يذكر أن الهيئة العربية للمسرح قد تأسست في 2007 بدعم ورعاية الشيخ سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى لاتحاد دولة الإمارات حاكم الشارقة، وتقيم سنويا مهرجان المسرح العربي كما تصدر شهريا مجلة المسرح العربي إضافة إلى العديد من المطبوعات الثقافية والفنية المختلفة.