"مرثية الوتر الخامس" الإماراتية في "ليالي المسرح الحر" الأردنيّة

عرضت مسرحية "مرثية الوتر الخامس" على خشبة مسرح المركز الثقافي الملكي في المملكة الأردنية الهاشمية، ويأتي ذلك ضمن مشاركة مسرح دبا الفجيرة في مهرجان ليالي المسرح الحر الدولي في دورته الـ11.

العمل من إخراج الفنان فراس المصري وبطولة الفنان عبدالله مسعود الذي أدى دور "زرياب"، وكان قلم الكاتب الكبير مفلح العدوان حاضرا بنبضه الشاعري الذي يلامس الوجدان والحس الإنساني، أما أوتار العود التي أحيت الليلة، فكانت بأنامل الفنان والموسيقار عامر محمد، والصورة الجميلة واللمسة الأجمل في إضاءة الخشبة كانت بأيادي الفنان محمد المراشدة، وكان ضمن فريق العمل كلّ من الفنانين عبدالله اليماحي وسليمان الشامسي.

حضر العرض المسرحي المميز سفير الإمارات العربية المتحدة في المملكة الأردنية بلال البدور ولفيف من أعضاء السفارة وجمهور غفير صفق طويلا للجهد المبذول وللجمال الذي أضاء ليلة زرياب .

جدير بالذكر، أن مسرحية مرثية الوتر الخامس من إنتاج "مسرح دبا الفجيرة "ودعم ورعاية هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام التي بفضلها استطاع العرض أن حلق وسيحلق بأجنحته في فضاءات عربية أرحب.