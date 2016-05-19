ألمانيا.. لاجئون يسردون قصصهم على خشبة المسرح

في قاعة أحد المسارح في منطقة شتوتغارت الألمانية انضم عدد من اللاجئين إلى عمل مسرحي مميز٬ يسلط الضوء على مشاكل اللجوء وقضايا اللاجئين والفوارق الثقافية بين اللاجئين والشعب المضيف.

"إلى أين هذا الطريق" المسرحية التي تم التحضير لها منذ 6 أشهر حسب القائمين عليها، عرضت ليلة أمس الأربعاء كعرض أول٬ وتهدف إلى تسليط الضوء على قضية اللجوء التي تشغل الشارع والرأي العام الألماني حسب القائمين عليها.

ويشارك في عروض المسرحية التي تقدم باللغة الألمانية 15 ممثلاً٬ 9 منهم لاجئين٬ يسردون فيها قصص حقيقية عاشوها في بلدانهم وأثناء رحلتهم إلى إوروبا، إضافة لمصاعب التأقلم في ألمانيا.

الشاب الكردي السوري حسن ملا أحد المشاركين في العمل يقول "هذه تجربتي الأولى في التمثيل المسرحي٬ ورغم كل المصاعب وافقت على المشاركة في هذا العمل لإظهار جزء مما نعانيه للحضور الألماني وبلغته الخاصة به."

ويضيف" كل لاجئ يسرد قصته الخاصة به مما مر به في سوريا أو في مخيمات اللجوء أو حتى أثناء وجوده في تركيا ومحاولته التوجه إلى ألمانيا عن طريق التهريب والبحر".

أما الطفل السوري جوان 14 سنة والذي له دور في الغناء والعزف على الغيتار مع أخته جيان في هذا العمل٬ قال لـ"إرم نيوز": أقوم بالعزف والغناء باللغة الكردية برفقة أختي في المسرحية٬ وأنا سعيد جداً لإنني أقوم بهذا العمل في ألمانيا وأتمنى المشاركة في أعمال أخرى تهتم بمشاكل اللاجئين."

ويستمر عرض هذا العمل المسرحي طيلة الثلاث أشهر المقبلة٬ وذلك وفق برنامج معين حسب القائمين على إدراة هذا العمل.