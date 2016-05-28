وفاة أسطورة المسرح الإيطالي جورجيو ألبيرتازي

ذكر تقرير إخباري، اليوم السبت، أن جورجيو ألبيرتازي أحد أشهر نجوم المسرح الإيطالي، الذي شارك بدوره في الفيلم الفرنسي الكلاسيكي "العام الماضي في ماريبناد" توفي منتصف ليل الجمعة/السبت عن 92 عامًا.

ومن أفضل أعماله قيامه بدور الشخصية الذكورية الغامضة في فيلم "1961" للمخرج آلان رينيه، وظهر ألبيرتازي أيضًا في العشرات من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية الإيطالية الأقل ذيوعًا إلى جانب إخراج مسرحيات وأعمال أوبرالية وكتابة سيناريوهات أصلية.

وذكرت وكالة الأنباء الإيطالية (انسا) أنّ الرئيس سيرجيو ماتاريلا قال في تأبين مكتوب "لقد فقدنا أحد أعظم ممثلي المسرح والسينما الإيطاليين المعاصرين".

ولد ألبيرتازي في فيزول بالقرب من فلورنسا في 20 أغسطس/آب عام 1923، واعتلى خشبة المسرح لأول مرة بعد الحرب العالمية الثانية، وواصل مسيرته المهنية حتى العام الماضي، عندما أدى الدور الرئيسي في إنتاج جديد لمسرحية تاجر البندقية لشكسبير.