المغرب ينظم مهرجانا عالميا للرقص الشرقي

رخصت السلطات المحلية بمدينة "طنجة" في المغرب تنظيم مهرجان للرقص الشرقي، ينتظر أن تشارك فيه أزيد من مائة راقصة من مختلف دول العالم.

وأعلن "عثمان بنجلون" المشرف على تنظيم المهرجان لبعض المواقع الإلكترونية المحلية، أن الهدف من المهرجان تحويل مدينة طنجة إلى وجهة لمحبي الرقص الشرقي، وأن الاختيار وقع عليها لما تعرفه من نهضة اقتصادية وسياحية، ولأنها تتميز بكونها مدينة منفتحة على الثقافات.

وسيتم تنظيم المهرجان في منتصف شهر سبتمبر/أيلول المقبل بأحد الفنادق بمنطقة "مالاباطا"، وسيعرف عروضا مستمرة طيلة يومين كاملين من طرف راقصات من عدة بلدان كاسبانيا وفرنسا وألمانيا، كما سيوفر فضاء للنساء الراغبات في تعلم هذا الفن.

المهرجان يثير الكثير من ردود الفعل بين الفاعلين الجمعويين بالمدينة ، خصوصا المحافظين منهم الذين يرون أنه مجرد وسيلة لنشر الفساد و الرذيلة، علما أن السلطات المحلية بمراكش رفضت الترخيص بتنظيمه قبل سنتين، وتواردت الأخبار بأن السبب هو مشاركة راقصات إسرائيليات.

كما بدأت بعض المواقع التابعة لحزب العدالة و التنمية الإسلامي، الذي يقود الحكومة المغربية، تحتج على المهرجان، فيما لم يصدر أي رد فعل رسمي عن الحكومة نفسها.

وكانت قد رفضت السلطات المحلية بمراكش تنظيم المهرجان بشكل سابق بسبب ترشيح راقصات إسرائيليات.