جوائز المهرجان العربي لمسرح الطفل تحصدها الكويت والإمارات

تمكن عرض "مدينة الفئران" لفرقة الجيل الواعي من الكويت من حصد المركز الأول في المهرجان العربي لمسرح الطفل الذي أسدل الستار عليه مساء أمس السبت، والذي نظمه المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في الكويت الدورة الرابعة للمهرجان في الفترة من 26 مايو/أيار إلى الرابع من يونيو/حزيران بمشاركة فرق من مصر وتونس ولبنان والإمارات والكويت.

و حصد المركز الثاني عرض "مدينة الألوان" لفرقة مسرح الخليج من الكويت وفاز بالمركز الثالث عرض "سيمفونية مهرة" لفرقة مسرح زايد للمواهب والشباب من الإمارات.

وقال الأمين العام المساعد لقطاع الفنون في المجلس بدر الدويش قوله في حفل الختام الذي أقيم بمسرح عبد الحسين عبد الرضا "أهل المسرح عموما هم الفائزون بجوائز المهرجان وليس فقط من أعلنت أسماؤهم."

وأضاف "المهرجان سعى لشغل وقت الفراغ بما هو هادف وغرس قيم تعمل على البناء المعرفي للطفل وتحصنه من الظواهر السلبية إضافة إلى تكريس قيم جيدة تم توجيهها برسائل مباشرة وغير مباشرة." بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية.

وتابع قائلا "نجاح هذه الدورة يتبين من خلال الحضور الكبير للأطفال مع ذويهم الذين امتلأ بهم المسرح خلال العروض المقدمة."

وقدم في حفل الختام عرض "افتح يا سمسم" إخراج عبد الله عباس والذي تضمن أكثر من لوحة لأشهر الأعمال المحببة للطفل مثل "كابتن ماجد" و"سلاحف النينجا" و"علاء الدين" بأسلوب حديث وتوزيع موسيقي جديد.