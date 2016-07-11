المهرجان الدولي للمالوف في تستور التونسية يحافظ على ‏خصوصياته

قدّم مدير مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية، شكيب الفرياني، ‏برنامج الدورة 50 التي تنطلق يوم 16 يوليو/ تموز الجاري، وتختتم يوم 31 من ذات الشهر‎ في تونس.

‏ وأكد الفرياني أن المهرجان حافظ على طابعه التقليدي من خلال عروض المالوف ‏والموسيقى الراقية على غرار عرض الافتتاح لفرقة الوطن العربي بإدارة عبد الرحمان ‏العيادي ومشاركة الفنانين عدنان الشواشي وسليم دمق.‏

وأضاف بأن المهرجان سيحتوي على عرض للفنان حسن الدهماني وآخر ‏لشيوخ المالوف والفرقة الشيخة للمالوف بتستور مع الفنانة ألفة بن رمضان بالإضافة إلى ‏عرض الراشدية .‏

وأشار الفرياني إلى أن هناك أيضا عروض دولية من الحجم الكبير ومن القطرين ‏الشقيقين الجزائري والليبي تحديدا على أن يكون الاختتام للفرقة الوطنية للموسيقى وذلك ‏بمشاركة الفنان الكبير نور الدين الباجي‎.‎‏ ‏

ومع التمسك بالنمط التقليدي للموسيقى قال مدير المهرجان: " أدخلت هيئة مهرجان تستور ‏في هذه الدورة ولأول مرة في تاريخها عروضا مسرحية على هامش المهرجان من أجل ‏الفرجة والاحتفال".‏

وتابع الفرياني: "المسرح أبو الفنون، ووجوده لا يمس من خصوصية المهرجان بخلاف ‏أنماط موسيقية أخرى رفضت هيئة المهرجان برمجتها على غرار "المزود" و "الراب‎"‎‏ ‏وغيرهما." ‏‎

يذكر أن المهرجان الدولي للمالوف بتستور يعتبر من أعرق المهرجانات التي حافظت ‏على طابعها الموسيقي الأندلسي المتناغم مع الموسيقى العربية الأصيلة، مما جعله يبقى ‏محل متابعة مكثفة من قبل الجمهور الوافد عليه من كل صوب. ‏