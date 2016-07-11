المهرجان الدولي للمالوف في تستور التونسية يحافظ على ‏خصوصياته

قدّم مدير مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى العربية التقليدية، شكيب الفرياني، برنامج الدورة 50 التي تنطلق يوم 16 يوليو/ تموز الجاري، وتختتم يوم 31 من ذات الشهر في تونس.
وأكد الفرياني أن المهرجان حافظ على طابعه التقليدي من خلال عروض المالوف والموسيقى الراقية على غرار عرض الافتتاح لفرقة الوطن العربي بإدارة عبد الرحمان العيادي ومشاركة الفنانين عدنان الشواشي وسليم دمق.
وأضاف بأن المهرجان سيحتوي على عرض للفنان حسن الدهماني وآخر لشيوخ المالوف والفرقة الشيخة للمالوف بتستور مع الفنانة ألفة بن رمضان بالإضافة إلى عرض الراشدية .
وأشار الفرياني إلى أن هناك أيضا عروض دولية من الحجم الكبير ومن القطرين الشقيقين الجزائري والليبي تحديدا على أن يكون الاختتام للفرقة الوطنية للموسيقى وذلك بمشاركة الفنان الكبير نور الدين الباجي.
ومع التمسك بالنمط التقليدي للموسيقى قال مدير المهرجان: " أدخلت هيئة مهرجان تستور في هذه الدورة ولأول مرة في تاريخها عروضا مسرحية على هامش المهرجان من أجل الفرجة والاحتفال".
وتابع الفرياني: "المسرح أبو الفنون، ووجوده لا يمس من خصوصية المهرجان بخلاف أنماط موسيقية أخرى رفضت هيئة المهرجان برمجتها على غرار "المزود" و "الراب" وغيرهما."
يذكر أن المهرجان الدولي للمالوف بتستور يعتبر من أعرق المهرجانات التي حافظت على طابعها الموسيقي الأندلسي المتناغم مع الموسيقى العربية الأصيلة، مما جعله يبقى محل متابعة مكثفة من قبل الجمهور الوافد عليه من كل صوب.