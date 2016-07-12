رقص افتراضي على مسرح الأوبرا الصيني

ابتكر فنان العالم الافتراضي والرسوم المتحركة الألماني توبياس غريملر سلسلة من الأشكال ‏التجريدية المتحركة التي تُحاكي الحركات الراقصة لمجموعة من الممثلين الصينيين وتجعل منها ‏شخصيات واقعية ونابضة بالحياة.‏

تم إنتاج هذه الأشكال الفنية بغرض إعطاء روح جديدة للفن المسرحي على الأوبرا الصينية عن ‏طريق دمج تقنيات أكثر ابتكاراً حتى يتماشى هذا الفن العريق مع الريادة التكنولوجية التي تشهدها ‏الصين حالياً.

وتتميز الأشكال الراقصة التي هي في الواقع عبارة عن مجموعة من الخطوط ‏والنقاط تتحرك بسلاسة على إيقاع الموسيقى الصينية التراثية وخاصة رقصات المحاربين ‏الصينيين القدامى مثل "وونغ يو كاو" و"لي شيك لين"، كما تعكس الألوان الزاهية المستخدمة ‏طابع الأزياء الصينية التقليدية. ‏

وقد تم تكليف توبياس من قبل جمعية غيوشو الدولية بتنفيذ المشروع الفني كجزء من فعاليات ‏مهرجان كونغ فو لفنون القتال، واستخدم فيه التقنية رباعية الأبعاد لالتقاط حركات المحاربين على ‏منصة الأوبرا مما أضفى نوعاً من الواقعية على الأشكال الفنية أو الشخصيات الراقصة.‏