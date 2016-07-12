رقص افتراضي على مسرح الأوبرا الصيني

ابتكر فنان العالم الافتراضي والرسوم المتحركة الألماني توبياس غريملر سلسلة من الأشكال التجريدية المتحركة التي تُحاكي الحركات الراقصة لمجموعة من الممثلين الصينيين وتجعل منها شخصيات واقعية ونابضة بالحياة.
تم إنتاج هذه الأشكال الفنية بغرض إعطاء روح جديدة للفن المسرحي على الأوبرا الصينية عن طريق دمج تقنيات أكثر ابتكاراً حتى يتماشى هذا الفن العريق مع الريادة التكنولوجية التي تشهدها الصين حالياً.
وتتميز الأشكال الراقصة التي هي في الواقع عبارة عن مجموعة من الخطوط والنقاط تتحرك بسلاسة على إيقاع الموسيقى الصينية التراثية وخاصة رقصات المحاربين الصينيين القدامى مثل "وونغ يو كاو" و"لي شيك لين"، كما تعكس الألوان الزاهية المستخدمة طابع الأزياء الصينية التقليدية.
وقد تم تكليف توبياس من قبل جمعية غيوشو الدولية بتنفيذ المشروع الفني كجزء من فعاليات مهرجان كونغ فو لفنون القتال، واستخدم فيه التقنية رباعية الأبعاد لالتقاط حركات المحاربين على منصة الأوبرا مما أضفى نوعاً من الواقعية على الأشكال الفنية أو الشخصيات الراقصة.