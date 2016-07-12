مهرجان جرش 2016..قامات ثقافية وفنية ومشروع نهضوي للثورة العربية الكبرى

تتوقد شعلة مهرجان جرش في دورته الحادية والثلاثين على مدار 10 أيام، تبدأ من الحادي والعشرين حتى ثلاثين الشهر الحالي، ليحتضن العديد من الحفلات لمغنين مشهورين، بالإضافة لتسليط جزء من ضوئه على الثقافة.

مشاركات ثقافية متنوعة ضمن فعاليات مهرجان جرش

تعتبر مشاركة رابطة الكتاب الأردنيين واتحاد الكتاب الأردنيين والهيئات الثقافيّة في محافظة جرش في البرنامج الثقافي لمهرجان جرش للثقافة والفنون لهذه السنة وجهاً حضاريّاً للمهرجان الذي أكّدت إدارته أنها تعتمد على الشراكة الحقيقية مع الهيئات الثقافية المختصّة، لتقديم مادة إبداعيّة تتوافق عليها هذه الهيئات.

والمهرجان الذي ينطلق في المدينة الأثرية بجرش يشكل البرنامج الثقافي فيه نسبة عالية تدلل على اهتمام القائمين على المهرجان بإعطاء الفرصة الحقيقية لهذه الهيئات لأن تشارك بفاعلية.

وتقدّم رابطة الكتاب ما يقارب خمسين شاعراً يلقون قصائدهم ما بين مسرحي أرتيمس بجرش والرابطة، في تنوّع للمدارس والتيارات الشعريّة العربية، حيث يُفتتح البرنامج الشعري للرابطة على مسرح أرتيمس بأكثر من أمسية ثم يجري انتقاله الى مقر الرابطة بعمان.

وتتعاون إدارة مهرجان جرش مع اتحاد الكتاب والأدباء الأردنيين في إقامة عدد من الأمسيات الشعرية بالإضافة إلى ندوة تاريخية عن مدينة جرش.

كما يفتح مهرجان جرش سنويّاً أبوابه للهيئات الثقافية والنخب المثقفة في محافظة جرش للمشاركة بندوات ومحاضرات تتسم بطابع التوعية وقراءة الأحداث التي تمرّ بها المنطقة بعين ثقافيّة، وهي محاضرات اجتماعيّة وتوعوية ووطنيّة، إضافة إلى محاضرات وأمسيات ثقافية شعبية وإبداعية، وذلك انسجاماً مع رؤية المهرجان في الاحتفاء بمثقفي المحافظة ومبدعيها.

المجرد وشرارة لأول مرة في مهرجان جرش

تطل المغنية الأردنية نداء شرارة على المسرح الجنوبي ضمن فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون هذا الشهر وهي التي لمع اسمها من خلال البرنامج التلفزيوني الشهير "ذا فويس".

وفي جعبة شرارة لرواد مهرجان جرش مجموعة من الأغنيات العربية الأصيلة والتي سبق وأن تفاعل معها الناس في أكثر من مناسبة بعد أدائها اللافت لأشهر الأغنيات العربية بخامة صوتية جديدة.

أما سعد المجرد، من اسم مغمور إلى مطرب عربي يحقق ملايين المشاهدات لأغانيه، فهو ابن عائلة فنية، أحبه الجمهور لعفويته وبساطته وأدائه لأغاني المطربين العرب الكبار.

يشار أن هذا المسرح هو بوابة الفنانين إلى الشهرة والنجومية، حيث سيشهد هذا العام حضورًا مميزًا للفنانين العرب أيضا أمثال وائل كفوري، لطيفة التونسية، كاظم الساهر، نجوى كرم، وائل جسار، يارا وبمشاركة الفنان الأردني أدهم نابلسي.

وسيكون لنجوم الأغنية الأردنية حضور مميز على المسرح أمثال طوني قطان، يحيى صويص، حسين السلمان، وأحمد عبندة.

يذكر أن إدارة المهرجان اجتهدت لأن يكون حفل الافتتاح الذي سيقام على المسرح الشمالي في مدينة جرش الأثرية متوائمًا مع احتفالات المملكة بمئوية الثورة العربية الكبرى.