حضور مسرحي شامل في المهرجان القومي للمسرح المصري

قال منظمو المهرجان القومي للمسرح المصري إن الدورة التاسعة التي تبدأ الأسبوع القادم وتحمل اسم الفنان الراحل نور الشريف، ستجمع لأول مرة جميع أنماط المسرح القائم حاليا بمختلف محافظات مصر.

ويشارك في المهرجان 37 عرضا للبيت الفني للمسرح وفرق المسرح الخاص وفرق البيت الفني للفنون الشعبية وفرق وزارة الشباب والرياضة والمعهد العالي للفنون المسرحية، وفرق الشركات والمسرح العمالي وفرق المسرح الجامعي فيما تقدم أربعة عروض خارج المسابقة الرسمية.

يبدأ المهرجان في 19 يوليو تموز ويستمر حتى الثامن من أغسطس آب على 14 مسرحا بالقاهرة، فيما يقام حفلا الافتتاح والختام على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان برئاسة سميحة أيوب وعضوية كل من سناء شافع وكمال عيد وأشرف عبد الغفور ونهى برادة وسامح صابر وأحمد الحجار ومحمد سمير الخطيب وإبراهيم الحسيني.

وقال المخرج ناصر عبد المنعم رئيس المهرجان في مؤتمر صحفي، "لأول مرة من بعد 25 يناير تشارك جميع الفئات التي نصت اللائحة على مشاركتها.. في السنوات الماضية بعض الجهات لم يكن لديها إنتاجا تشارك به."

وبدأ المهرجان القومي للمسرح المصري في 2006 ليتوقف بعد ذلك عامي 2011 و2012 بسبب الأوضاع السياسة والأمنية في مصر، عقب إسقاط نظام الرئيس السابق حسني مبارك في 2011 ليعود مرة أخرى في 2013.

وأضاف "كما تشهد هذه الدورة حالة من التنوع الجغرافي ثرية جدا. تشارك بالمهرجان محافظات حدودية ومحافظات من الوجه القبلي والوجه البحري ومحافظات ساحلية كما تشارك لأول مرة فرقة من شلاتين."

ويشارك قصر ثقافة شلاتين -وهي مدينة في جنوب شرق مصر تتبع إداريا محافظة البحر الأحمر- بالعرض المسرحي (ليل الغنا والذهب).

وقال عبد المنعم "فيما يتعلق بمشاركة منظمات المجتمع المدني، استطاعت مكتبة الإسكندرية أن تحصد العرضين المخصصين لمنظمات المجتمع المدني وهذا يحدث لأول مرة."

وأضاف "نعتبر هذه مشاركة متميزة لمكتبة الإسكندرية ودليل وانعكاس لاهتمام مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية بالمسرح".

ويتولى مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية مختلف الأنشطة الفنية المكملة للدور الثقافي للمكتبة، وينظم دورات تدريبية متخصصة كما يقيم بعض المهرجانات السنوية المتخصصة مثل مهرجان الإسكندرية الدولي للمسرح المعاصر.

كما تشارك بالمهرجان أيضا فرقة من مؤسسة الأهرام الصحفية العريقة ممثلة للمسرح العمالي، وتقيم عرضها (حلم ولا علم) إخراج شريف سمير داخل المؤسسة بوسط القاهرة.

ويكرم المهرجان في هذه الدورة الممثل عبد الرحمن أبو زهرة والمخرج المسرحي عبد الرحمن الشافعي والكاتبة فريدة النقاش والكاتبة فوزية مهران والمترجم محمد عناني ومصمم العرائس ناجي شاكر إضافة لاسم الراحل نور الشريف.

كما يقام على هامش المهرجان معرض مستنسخات لرواد المسرح المصري وندوة فكرية بعنوان "المسرح ومقاومة الإرهاب".