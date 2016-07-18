افتتاح مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى التقليدية (صور)

في مدينة تستور، وعلى بعد نحو 75 كيلومترًا عن تونس العاصمة، افتتح مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى التقليدية ‏بسهرة جددت العهد مع الموسيقى الراقية والطرب الجميل، أثثها فرقة "الوطن العربي" بإدارة المايسترو عبد الرحمن ‏العيادي، وبمشاركة عدد من الفنانين ومنهم عدنان الشواشي ورحاب الصغير، وسليم دمق، والفنان السوري صهيب الحلبي، ‏المقيم في تونس.‏

افتتح المهرجان في دورته الخمسين، تحت شعار ‏‎" ‎خمسون سنة من المحافظة على التراث"، وهي مناسبة سعت وزارة الثقافة ‏والمحافظة على التراث إلى جعلها "مناسبة لاستعادة مجد هذه المدرسة الثقافية، المغاربية التي استقطبت على مدى عشرات ‏السنين الموسيقيين والفنانين من مختلف بلدان المغرب العربي وكان لها دور كبير في الحفاظ على أحد مكوّنات المدونة ‏الموسيقيّة التّونسيّة والعربيّة، موسيقى المالوف، عنوان أصالتنا ورمز من رموز تراثنا الثّقافي".‏

وأكدت سنيا مبارك، وزيرة الثقافة التي حضرت حفل الافتتاح، دعم هذا المهرجان "بصفة استثنائية"، خاصة وقد مثل على ‏الدّوام "فرصة التقاء وتواصل مع أجيال من الموسيقيين المغاربة من ناحية ومع أجيال من الموسيقيين الشبان من ناحية ‏أخرى ومع مخزونهم الموسيقي، رمز هويّتهم وأصالتهم‎.‎‏"

وفي حفل الافتتاح الذي أعاد عديد الفنانين الذين عرفناهم متوهجين في ثمانينات القرن الماضي على غرار الفنان عدنان ‏الشواشي، والفنان سليم دمّق اللذان أطربا جمهور تستور الذي حضر بأعداد كبيرة في فضاء مسرح الهواء الطلق، الذي تلألأ ‏بألوان زاهية.‏

وإلى جانب الفنانين وما قدموه من أغان أطربت الجمهور، فقد تم كذلك تكريم رموز فن المالوف ممن كانوا غزيري العطاء في ‏مجالهم وكذلك من الذين ساهموا في تطوير المهرجان ومنهم محمود بن مسعود، وفتحي زغندة، ويوسف السّلّامي، إلى جانب ‏الأستاذ عبد الرّحمان العيّادي، مايسترو الفرقة الموسيقيّة‎.‎

وتتواصل عروض مهرجان تستور الدولي للمالوف والموسيقى التقليدية إلى غاية الحادي والثلاثين من شهر يوليو الجاري، من ‏خلال عديد السهرات الفنية الراقية.‏

وتستمد مدينة تستور شهرتها من تاريخها الموريسكي الأندلسي، والتي يفوح من تاريخها ومعمارها وحضارتها عبق الأندلس، وهي ‏الشاهدة على عهد المورسكيين الذين خطّوا تراثهم فنوناً وعادات وصناعات في تستور.‏