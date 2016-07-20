انطلاق الدورة التاسعة للمهرجان القومي للمسرح المصري

انطلق المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته التاسعة (دورة نور الشريف) يوم أمس الثلاثاء، على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، والذي يعد أكبر مهرجان محلي جامع لأشكال الإنتاج العام والخاص والجامعي والعمالي.

ويتنافس 37 عرضا مسرحيا على جوائز المهرجان المقدرة ميزانيته في هذه الدورة بنحو مليون و100 ألف جنيه مصري، وتقدم العروض على 14 مسرحا موزعا بأنحاء القاهرة.

وتتشكل لجنة تحكيم المهرجان برئاسة الممثلة سميحة أيوب وعضوية الممثل سناء شافع والمخرج كمال عيد والممثل أشرف عبد الغفور ومصممة الديكور نهى برادة والناقد سامح صابر والمغني والملحن أحمد الحجار والناقد محمد سمير الخطيب والناقد المسرحي إبراهيم الحسيني.

بدأ حفل افتتاح المهرجان بلوحة غنائية استعراضية من أداء مجموعة من شباب المسرحيين تعبر عن شغف الإنسان بالأداء الحركي والتمثيل منذ بداية الخليقة، من إخراج تامر كرم وتأليف محمود جمال الحديني.

وقال وزير الثقافة المصري حلمي النمنم في كلمة الافتتاح "سعيد بهذه الدورة لأنها تحقق قدرا من العدالة الثقافية التي نحلم بها، وأتاحت للكثيرين المشاركة سواء من خارج القاهرة أو المحافظات الحدودية على وجه التحديد أو للمسرح المستقل أو فرق الشباب".

وتشارك في المهرجان فرق من البيت الفني للمسرح ووزارة الشباب والرياضة والمعهد العالي للفنون المسرحية ومؤسسة الأهرام الصحفية ومكتبة الإسكندرية والبيت الفني للفنون الشعبية.

كما تشارك فرق من محافظات البحر الأحمر ومطروح وسوهاج وأسيوط وقنا والغربية والشرقية بورسعيد والإسكندرية والقاهرة والجيزة.

وفي لمسة وفاء من منظمي المهرجان تذكروا مع جمهور الحاضرين عبر الشاشة الرئيسية للمسرح أسماء الفنانين الذين رحلوا عن الحياة خلال الأشهر القليلة الماضية، ومنهم الممثل سيد زيان والممثل حمدي أحمد والكاتب المسرحي يسري الإبياري والمخرج المسرحي محمد سمير حسني والناقد والكاتب المسرحي مهدي الحسيني والممثل ممدوح عبد العليم.

كما كرم المهرجان في الافتتاح سبعة من الممثلين والكتاب هم الممثل عبد الرحمن أبو زهرة والمخرج عبد الرحمن الشافعي والكاتبة فريدة النقاش والكاتبة فوزية مهران، وأستاذ الترجمة محمد عناني ومصمم العرائس ناجي شاكر وأستاذ التمثيل نبيل منيب.

وينظم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية على هامش المهرجان ندوة فكرية بعنوان (المسرح والإرهاب)، تمتد على مدى يومين تناقش في اليوم الأول محور (التجربة العالمية) في مقاومة الإرهاب، بينما تتناول في يومها الثاني (التجربة المحلية).

وتستمر الدورة التاسعة للمهرجان القومي للمسرح المصري حتى الثامن من أغسطس آب.