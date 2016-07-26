(الفلاقة).. تخلد بطولات المقاومة ضد الاستعمار في قرطاج

تمايل جمهور مهرجان قرطاج الدولي على وقع إيقاعات الموسيقى الشعبية في عرض (الفلاقة) للتونسي نصر الدين الشبلي الذي يخلد بطولات المقاومة ضد الاستعمار تزامنا مع الاحتفال بعيد الجمهورية.

مزج العرض بين الموسيقى والأغاني والرقصات التراثية والشعبية ملهبا حماس الجمهور على مدرج المسرح الأثري في قرطاج الذي تفاعل معه بالرقص والتصفيق.

ورغم أن مخرج العرض نصر الدين الشبلي مزج بين الآلات الإيقاعية والزكرة -وهي آلة نفخ شعبية- والآلات الوترية مثل الكمان والكنترباص وكذلك الساكسفون فقد حافظ على روح الفن الشعبي.

والشبلي عازف بارع على الطبل نال جائزة التانيت البرونزي لأيام قرطاج الموسيقية في شهر أبريل/ نيسان الماضي.

وشارك في العرض المغنيان الشعبيان رشيد الماجري ومحمد العايدي اللذان قدما أغاني تراثية وشعبية أمتعت الجمهور وتفاعل معها بالترديد فيما قدم خلال العرض فقرات رقص تراثية بزي (الفلاقة) والزي التقليدي للفرسان.