ميشال جار يحيي حفلة في مهرجانات بعلبك الدولية

تراقصت الأنغام الإلكترونية وأشعة أضواء الليزر الزاهية والأشكال المستقبلية في إطلالتها على الزينة الخلفية لقلعة بعلبك الرومانية الأثرية مساء السبت مع المؤلف الموسيقي الفرنسي "جان ميشال جار" ضمن مهرجانات بعلبك الدولية.

وقدّم (عراب الموسيقى الإلكترونية) العالمي "جان ميشال جار" طوال ساعة ونصف على مدرجات معبد باخوس المهيبة 20 معزوفة من ألبومه الجديد (قلب الضجيج) الذي أصدره خلال ربيع العام الحالي.

وتندرج هذه الحفلة ضمن جولة عالمية يقوم بها جار تحمل عنوان (إلكترونيكا تور) بدأها في يونيو حزيران الماضي في أسبانيا وأخذته إلى إيطاليا وسويسرا وفرنسا وبريطانيا وتنتهي في ديسمبر كانون الثاني من العام الحالي في العاصمة الفرنسية باريس.

و"جان ميشال جار" مؤلف موسيقي ومؤد يعرف باستعراضاته غير التقليدية التي تقام في الهواء الطلق وتعتمد على أحدث أنماط التكنولوجيا وتمزج ما بين الأنغام الانتقائية واللعبة المرئية الباهظة الكلفة.

وولد جان ميشال جار عام 1948 في مدينة ليون الفرنسية ويعتبر من رواد الموسيقى الإلكترونية في العالم وقد ساهم بتطويرها وفي جعلها أكثر انفتاحًا على الأنماط الموسيقية الأخرى.

وتأتي احتفالات هذا العام في مهرجانات بعلبك الدولية في إطار العيد ال60 للمهرجانات التي أسستها زلفا شمعون عقيلة رئيس الجمهورية اللبنانية الأسبق كميل شمعون عام 1956.