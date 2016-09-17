وفاة الكاتب المسرحي إدوارد ألبي بمنزله في نيويورك

قالت تقارير إخبارية إنّ الكاتب المسرحي الأمريكي الحاصل على جائزة "بوليتزر" إدوارد ألبي توفي يوم الجمعة في منزله في مونتوك بولاية نيويورك عن 88 عامًا.

واكتسب ألبي بنظرته الاستفزازية والقاسية غالبًا للحياة الأمريكية في أعماله مثل مسرحية "هو إذ أفريد أوف فرجينيا وولف" سمعة كأحد أعظم كتاب الدراما في الولايات المتحدة.

وقال ألبي ذات مرة لمجلة "باريس ريفيو" الأدبية إنه قرر في سن السادسة إنه كاتب ولكنه اختار أن يكتب مسرحيات بعد أن خلص إلى أنه ليس شاعرا أو روائيًا بارعًا جدًا.

وتضعه أعماله جنبًا إلى جنب مع تنيسي وليامز وآرثر ميلر ويوجين أونيل في الدراما الأمريكية.

وحصل ألبي على جائزة "بوليتزر" العام 1967 عن عمله "ديليكيت بالانس" وفي 1975 عن "سي سكيب" وفي 1991 عن "ثري تول ويمن".