اختتام الدورة 18 لأيام قرطاج المسرحية

أسدل الستار مساء السبت، بقاعة الكوليزي بتونس العاصمة، على فعاليات الدورة الثامنة عشرة لأيام قرطاج المسرحية، بحفل نال استحسان الجمهور، بعيدًا عن أخطاء أيام قرطاج السينمائية.

وتمّ توزيع جوائز الدورة الحالية، حيث حصل المعد المسرحي صبري العتروس على جائزة الاتحاد العام التونسي للشغل، ونال جائزة نقابة الصحفيين التونسيين، أحسن عمل تونسي لمسرحية "عروق الرمل" لحافظ زليط.

أما جائزة المؤسسة التونسية نساء وذاكرة FTFM، فنالها أحسن دور نسائي لمنى التلمودي عن دورها في مسرحية "ثورة دون كيشوت"، وحصل على جائزة منظمة "Zo Humain" البلجيكية، وقيمتها 12 ألف أورو، أحسن عمل تونسي "عروق الرمل" لحافظ زليط.

وقدمت مجموعة من الحكاءات والحكائين العرب، المشاركين في الدورة الثامنة عشر من أيام قرطاج المسرحية، عرضًا جماعيًّا تحت عنوان "حكايات عربية" على ركح شارع الحبيب بورقيبة، وهم على التوالي نسيم علوان من لبنان، فداء عطايا، وحمزة العقرباوي من فلسطين وشلبية الحكواتية، والأخوين أبو سليم، وفيصل العزة من الأردن، ونمر سلمون من سوريا، وماحي صديق من الجزائر، إلى جانب رائدة القرمازي،وصالح السويسي، والعروسي الزبيدي من تونس.

وفي إطار الدورة، تم تكريم عدد من المسرحيين التونسيين والأفارقة، ومنهم الإيفوارية ويريويري ليكينغ والجزائري محمد آدار، إلى جانب الطوغولي بينو سنفي، والتونسية جليلة بكار.