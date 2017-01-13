باحث مغربي يحصد جائزة المسرح العربي في الجزائر

حصد الباحث المغربي عبد المجيد أهرى جائزة المركز الأول فئة "البحث العلمي المسرحي للباحثين الشباب دون سن الــ 35 "، التي أعلن عن نتائجها بمناسبة الدورة التاسعة لمهرجان المسرح العربي بمدينتي وهران ومستغانم غربي الجزائر.

وفاز صاحب المركز الأول بجائزة قدرها 4000 دولار ووصيفه عادل القريب بجائزة قدرها 3000 دولار، أما الباحثة الثالثة أمل بن ويس ففازت بجائزة قدرها 2000 دولار، إضافة إلى نشر الأبحاث ضمن منشورات الهيئة العربية للمسرح.

ويـأتي استحداث الهيئة العربية للمسرح لأول مسابقة في البحث العلمي المسرحي "للباحثين الشباب" لغرض إثراء المحتوى العلمي للمسرح العربي واكتشاف الأصوات الجديدة في البحث والدراسات المسرحية، واختير لعضوية الندوة المُحكّمة الأساتذة : سامح مهران من مصر وعبد الكريم عبود من العراق ومحمد المديوني من تونس ومصطفى رمضاني من المغرب.

وذكّر المُحكّمون في الندوة العلمية أن الهيئة العربية للمسرح والتي تتخذ من الشارقة مقرًا لها أن إطلاق هذه الجائزة ينبع "من إدراك الهيئة العربية للمسرح لأهمية العمل على توفير مناخات الدراسات والبحث العلمي في سبيل تنمية المسرح وصولا إلى مقاربة الشعار الرئيس الذي قامت عليه الهيئة .. نحو مسرح جديد ومتجدد."

وشددوا على أن نجاح الدورة الأولى حافز لتنظيم دورة جديدة العام القادم وفاءً من الهيئة العربية بالتزاماتها "لمزيد من تفعيل التنمية فقد خصت الشباب المسرحي بحصر المشاركة فيها للباحثين دون سن الـ 35 حيث التنافس في تقديم الجديد والرصين من هذه الأبحاث أساسًا لأجل دراسات تنموية قادمة".

وفاز عبد الحميد أرهى في الندوة العلمية المحكمة والأولى من نوعها، ببحثه الموسوم بــعنوان «المسرح الجديد: من تحلل نظرية الدراما إلى تشكل جماليات ما بعد الدراما"، وفيه غاص مطولًا في مسائل المسرح، ويعتبر أن الحديث عن نظرية الدراما وتحولاتها الجمالية في أفق الألفية الثالثة يرتبط أكثر بمصير المسـرح في عالم اليوم.

وقال عبد الحميد أهرى لموقع "إرم نيوز" إن "لجنة التحكيم أنصفتني"، ويورد أنه اعتمد أثناء مرافعته عن البحث المتأهل إلى المسابقة النهائية على الارتجال والإيجاز والدقة وإثارة الإشكاليات بشخصية الفنان والمخرج المسرحي، مستغلًا في طريقة الإلقاء احتكاكَه بالجمهور والركح في أوقات سابقة.

وخاض أهرى في وقت سابق تجربة تمثيلية وإخراجية في المسرح الجامعي المغربي تحديدًا، معتمدًا عليها في مساره الأكاديمي حيث يحضر حاليًا أطروحة دكتوراه في "مســرح بـرتـولد بـريشت: منطلقاته النظرية وتحققاته الدرامية" بكلية الآداب والعلوم الإنسانية، جامعة القاضي عياض بمراكش.