السعودية.. البطالة عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات

انخفض معدل البطالة بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مع تعافي الاقتصاد غير النفطي في المملكة تدريجيًا من التباطؤ.

وأظهرت أرقام رسمية صدرت اليوم الأحد، تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12 بالمئة في الربع الثالث من 2019 مقارنة مع 12.3 بالمئة في الربع السابق، ليبتعد بدرجة أكبر عن مستواه القياسي المرتفع 12.9 بالمئة المسجل في 2018.

وتشير البيانات، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة، قبل ثلاث سنوات بدأت تؤتي ثمارها، وإن كان هدف الرياض خفض البطالة إلى تسعة بالمئة بحلول 2022 مازال يبدو طموحًا.

وارتفع العدد الإجمالي للسعوديين أصحاب الوظائف، من الإناث والذكور، ارتفاعًا طفيفًا إلى 3.1 مليون في الربع الثالث من 3.09 بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة، وفقًا للبيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.

وإدخال مئات الآلاف من السعوديين العاطلين في قوة العمل يعد تحديًا رئيسًا لولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي يشرف على السياسة الاقتصادية لأكبر بلد مصدر للنفط في العالم.

وواجهت المملكة صعوبات على مدار سنوات في خلق الوظائف للمواطنين. فقد اعتمدت شركات القطاع الخاص تقليديًا على العمالة الأجنبية الرخيصة، في حين لم يكن النظام التعليمي يؤهل الطلبة جيدًا لسوق العمل. ويفضل كثيرون وظائف القطاع العام الأعلى أجرًا.

وتطمح الحكومة إلى خلق 1.2 مليون وظيفة بحلول 2022 عن طريق التركيز على القطاعات كثيفة العمالة مثل التجزئة والترفيه والسياحة. وتستهدف أيضًا زيادة إغراء توظيف السعوديين عن طريق تقليص فجوة الأجور بينهم وبين الأجانب.