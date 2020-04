السعودية.. البطالة عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات

View this post on Instagram

انخفض معدل البطالة بين المواطنين في المملكة العربية السعودية، إلى أدنى مستوى له في أكثر من ثلاث سنوات، مع تعافي الاقتصاد غير النفطي في المملكة تدريجيًا من التباطؤ. وأظهرت أرقام رسمية صدرت اليوم الأحد، تراجع معدل البطالة بين المواطنين السعوديين إلى 12 بالمئة في الربع الثالث من 2019 مقارنة مع 12.3 بالمئة في الربع السابق، ليبتعد بدرجة أكبر عن مستواه القياسي المرتفع 12.9 بالمئة المسجل في 2018. وتشير البيانات، إلى أن الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة، قبل ثلاث سنوات بدأت تؤتي ثمارها، وإن كان هدف الرياض خفض البطالة إلى تسعة بالمئة بحلول 2022 مازال يبدو طموحًا. #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #الرياض #البطالة #الامير_محمد_بن_سلمان #محمد_بن_سلمان #خطة_2030 #شغل #عمل #work #ترند #saudi #trend #news #video