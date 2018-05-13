صعود عجز ميزانية الأردن 124% في الربع الأول 2018

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أرجعت الوزارة السبب في ارتفاع العجز إلى صرف حوالي 155 مليون دينار (218.47 مليون دولار) لبند الدعم السنوي الذي صرفته الحكومة للمواطنين مطلع العام الجاري.