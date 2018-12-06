مصرفية سعودية ضمن قائمة أكثر 100 امرأة تأثيرًا في العالم.. فمن هي؟

ضمَّت قائمة "فوربس" لأكثر 100 امرأة تأثيرًا في العالم للعام 2018، مصرفية سعودية، تترأس إحدى أكبر المجموعات المالية في المملكة والمنطقة العربية.

وحلت الرئيسة التنفيذية لمجموعة "سامبا" المالية للبنوك والخدمات المالية، رانيا محمود النشار، في المرتبة الـ 95 في القائمة، التي نشرتها المجلة الأمريكية في نسختها الأجنبية، وفق صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتعد "رانيا النشار" من الكفاءات السعودية في القطاع المصرفي، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس مع مرتبة الشرف الأولى في علوم الحاسب وتقنية المعلومات من جامعة الملك سعود.

وأكملت النشار برنامج تطوير القيادات في كلية "داردن" لإدارة الأعمال بجامعة فرجينيا الأمريكية، وهي حاصلة على شهادة في الحوكمة من جامعة جورج واشنطن بالولايات المتحدة.

وتصدَّرت المستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، قائمة "فوربس"، فيما حلت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي في المركز الثاني، ثم رئيسة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد في المركز الثالث.

واحتلت المذيعة الأمريكية أوبرا وينفري المركز العشرين.