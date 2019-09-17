بعد ارتباط بنوكها مع روسيا.. إيران تعلن عدم حاجتها لمنظومة الاتصالات المالية الدولية

أعلن رئيس البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي، عدم حاجة بلاده لجمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك المعروفة بـ "SWIFT"، بعد الارتباط المصرفي بين البنوك الإيرانية ونظيرتها الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "تسنيم" الإيرانية، اليوم الثلاثاء، عن همتي، قوله إنه "بعد الارتباط المصرفي بين البنوك الإيرانية والروسية، فلسنا بحاجة إلى خدمة الاتصالات المالية العالمية (سويفت)"، مضيفاً أن "الارتباط تم عبر نظامي الرسائل الروسي والإيراني "سبام" التابع للمركزي الإيراني.

وأشار إلى أن انضمام إيران إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (روسيا، بيلاروس، كازاخستان، أرمينيا، وقرغيزستان) سيساهم في تحفيز التجارة الخارجية الإيرانية.

وبين همتي، أن "اجتماع الرئيس الإيراني حسن روحاني ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في أنقرة بحث القضايا المصرفية وسبل تطويرها"، مشيراً إلى أن "روحاني وبوتين تحدثا عن التراجع التدريجي لدور الدولار في العلاقات الاقتصادية الدولية، ولضرورة تنفيذ التبادل التجاري بين البلدين بواسطة الروبل والريال".

وأشار كذلك إلى عضوية إيران الأخيرة في الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي (EAEU)، وقال "إن نظام سبام الإيراني يمكن استخدامها في التبادلات المالية مع الدول الأعضاء في هذا الاتحاد والمساعدة في تعزيز العلاقات التجارية".

وكان البرلمان الإيراني صادق في يونيو الماضي، على اتفاقية تسمح للحكومة بالانضمام إلى منطقة تجارة حرة مع دول الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي.

وتحدد الاتفاقية، الموقعة في كازاخستان في مايو 2018، القواعد التجارية الرئيسية بين EAEU وإيران وتلك الخاصة بمنظمة التجارة العالمية (WTO)، والتي ليست إيران عضواً فيها.

من المقرر أن تصبح منطقة التجارة الحرة سارية لمدة أربع سنوات، بموجبها سيمنح الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي امتيازات التعريفة الجمركية الإيرانية على أكثر من 500 سلعة.

كما صدق مجلس الدوما الروسي ومجلس الاتحاد على اتفاقية إنشاء منطقة تجارة حرة بين إيران والاتحاد الأوروبي في تشرين الثاني/ نوفمبر 2018.

ويضم الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي أرمينيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقرغيزستان وروسيا، وبدأ أعضاء إيران و الاتحاد الاقتصادي الأوروآسيوي في تطوير اتفاقية التجارة الحرة في عام 2015، على الرغم من تأجيل التوقيع عدة مرات.