دون سعر الاكتتاب.. البدء بتداول عاشر صندوق عقاري في البورصة السعودية‎

احتفلت شركة السوق المالية السعودية "تداول"، المشغلة للبورصة المحلية، وشركة "جدوى" للاستثمار، الأحد، بإدراج صندوق "جدوى ريت" السعودية، كعاشر صندوق استثمار عقاري متداول في السوق ضمن قطاع صناديق الاستثمار العقارية المتداولة.

وتراجع سعر الوحدة في الصندوق الجديد، في أول أيام تداوله في البورصة، بنسبة 7.1 % عن سعر الاكتتاب البالغ 10 ريالات (2.7 دولار)، متراجعًا إلى 9.3 ريالات (2.5 دولار).

ويأتي إدراج وبدء تداول صندوق "جدوى ريت" السعودية، في وقت تشهد فيه الصناديق العقارية المتداولة في البورصة، أداء متراجعًا.

وتتداول ثمانية صناديق عقارية متداولة في البورصة السعودية دون سعر الاكتتاب وهي: (الرياض ريت، جدوى ريت الحرمين، المعذر ريت، مشاركة ريت، ملكية ريت، مشاعر ريت، والأهلي ريت 1، وجدوى ريت السعودية).

بينما يتداول صندوقا "الجزيرة موطن ريت"، و"تعليم ريت"، فقط بأسعار أعلى من سعر الطرح.

ولأول مرة في البلاد، قررت إدارة صندوق شركة الوساطة المالية "وساطة كابيتال"، مطلع الشهر الجاري، إلغاء طرح وإدراج صندوق الاستثمار العقاري المتداول "صندوق وساطة ريت" وعدم تمديد فترة الطرح، نظرًا لعدم تغطية الاكتتاب.

ويتزامن الضغط على الصناديق العقارية المتداولة، مع حالة الركود التي يعانيها القطاع العقاري السعودي منذ تراجع أسعار النفط، إذ هبطت أسعار العقار بقرابة 17% منذ نهاية 2014، بحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء.

والبورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي من حيث القيمة السوقية، وتضم 182 شركة وصندوقًا عقاريًا متداولًا، موزعة على 20 قطاعًا.