مصادر: شركتان عقاريتان بدبي تجمدان خطط سندات‎

قالت إعمار العقارية، ومصادر مطلعة اليوم الإثنين، " إن إعمار التي مقرها دبي ونخيل المملوكة لحكومة الإمارة جمدتا خطط إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي، وسط تباطؤ عقاري وتقلبات في الأسواق الناشئة."

وأضافت إعمار أنها جمدت إصدار سندات مزمعًا، ملقية باللوم في ذلك على ارتفاع أسعار الفائدة لكنها لم تذكر تفاصيل. وأحجمت نخيل عن التعليق.

وقالت ثلاثة مصادر مالية إن الشركتين خططتا لطرح صكوك مقومة بالدولار، لكن كان سيتعين عليهما دفع علاوة لجذب عددٍ كافٍ من المستثمرين؛ بسبب المخاوف المتعلقة بتراجع أسعار العقارات في دبي واضطرابات الأسواق الناشئة.