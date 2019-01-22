"مدينة نصر" تعلن تعذّر استكمال المفاوضات مع سوديك المصرية

أعلنت شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير المصرية تعذّر استكمال مفاوضات الدمج، أو الاستحواذ، مع شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار (سوديك)، بحسب ما أظهرت وثيقة اليوم الثلاثاء.

وكانت شركة مدينة نصر قد قالت في تشرين أول/أكتوبر الماضي إنها تلقَّت خطابًا من "سوديك" يُفيد بعزمها تقديم عرض شراء إجباري للاستحواذ على أسهم شركة مدينة نصر عن طريق مبادلة الأسهم.

وقالت "سوديك" إنها ستقوم بمبادلة سهم واحد من أسهم الشركة مقابل سهمين من أسهم مدينة نصر عبر صفقة مبادلة مباشرة.

ولم ترد سوديك على اتصالات هاتفية من "رويترز" للتعقيب.